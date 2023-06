Imperia: sabato e domenica prossimi al 'Pino Valle' nona edizione del torneo giovanile di rugby

Impressionante parterre di squadre partecipanti per la nona edizione del torneo ‘Pino Valle’ di rugby giovanile, organizzato da Imperia Rugby.

Due le giornate di gara, sabato e domenica, nel fine settimana lungo della festa nazionale quando davvero l’intera Italia padana vorrebbe riversarsi sulle coste marittime. Facendo coincidere l’utile con il dilettevole o, meglio diletto con diletto, ecco l’invasione di ragguardevoli compagini di livello nazionale in quel di Imperia. Ancora una volta, conferma di equazione tra rugby e turismo.

Sabato si disputa il torneo per gli under 13, molto impegnativo perché si gioca su campi piuttosto larghi. Ci sono due gironi, il primo con Parabiago 1, Moncalieri, Cogoleto, Savona e Ivrea. Il secondo con Cus Torino, Treviglio, Imperia, Parabiago 2 e Sanremo. Insomma, già qui si capisce quali sono quasi tutte le società presenti: si vive una dimensione interregionale con realtà di rilievo, come Parabiago e Cus Torino, di fatto legate al massimo campionato nazionale, franchigie URC escluse.

In più, con il Parabiago è in atto un vero e proprio gemellaggio sportivo, declinato con scambi di visite e di esperienza sportiva. Per questo, dopo che i piccoli della under 7 e under 9 dell’Imperia sono stati impegnati pochi giorni fa nel Torneo del Galletto di Parabiago, ecco che sempre questi ultimi si presentano con gli under 11, 9 e 7 per i tornei del 4 giugno. In questo caso oltre alle già citate società, tra le quali si segnala la ligure Cogoleto in grande spolvero, ci sono anche i Reds, il Sanremo, il Savona e ovviamente le immancabili Fiamme Oro Rugby.

La società sportiva della Polizia di Stato è presente fin dalla prima edizione, nel ricordo di Pino Valle, che agente di Polizia era ed è nella memoria di tutti. Anzi, pare proprio che, a inizio stagione, a Roma, si domandino subito ‘quando è il Pino Valle quest’anno’? Domenica dunque grande impegno con tre tornei da 12 a 11 squadre ciascuno.

I preparativi già fervono e si lavora a pieno ritmo. Tecnici, appassionati, amici del rugby e genitori sono tutti reclutati con i più vari impegni per una indimenticabile giornata di mondo ovale, mettendo gli ospiti al posto di riguardo, considerando anche i lunghi viaggi affrontati. Nelle chat si susseguono suggerimenti e proposte. A partire dalle torte in vendita a favore delle attività societarie. Non mancherà nulla, come deve essere e com’è sempre.