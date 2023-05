Coppa del Mondo di canottaggio a Varese: ecco i biglietti per la tribuna coperta

Per uno spettacolo, ci vogliono i biglietti.

Ed eccoli, finalmente, a rendere plastico il countdown verso il nuovo appuntamento remiero di Varese, la seconda tappa della Coppa del Mondo di canottaggio 2023, che si svolgerà alla Schiranna da venerdì 16 a domenica 18 giugno, dopo l’appuntamento di Zagabria (5-7 maggio) e prima di quello di Lucerna (7-9 luglio).

L’organizzazione della manifestazione ha deciso per una doppia “formula” di partecipazione del pubblico. L’ingresso all’area del Lido, punto di arrivo delle gare (batterie nella giornata di venerdì, qualificazioni e finali tra sabato e domenica), sarà gratuito: a pagamento solo i posti a sedere nella classica tribuna coperta che verrà come sempre allestita nei pressi della linea del traguardo, a fianco della torretta dei giudici.

I tagliandi sono in vendita da ieri sul portare Mailticket (questo il link): sono disponibili sia il pacchetto per l’intera tre giorni (costo 49,50 euro compresi i diritti di prelazione), sia i biglietti per le singole giornate, al costo di 11 euro per il venerdì, 22 euro per il sabato e 33 euro per la domenica.