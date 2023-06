Pino Fava non è più il Direttore Sportivo dell’Imperia Calcio. La collaborazione è terminata consensualmente e, dalla prossima stagione, Fava non farà più parte della dirigenza neroazzurra.

La società, lo staff e la squadra lo ringraziano per il lavoro svolto e gli augurano il meglio per il suo futuro professionale e non. A breve saranno annunciati i nomi del suo sostituto, del nuovo allenatore e dei quadri tecnici per la stagione 2023/24.