Due hobbisti del vintage il 7 giugno saranno ospiti della trasmissione 'Cash or Trash' sul 'Nove'

Due sanremesi, Carmen Pesce ed Antonio De Franco, parteciperanno il 7 giugno prossimo alla trasmissione ‘Cash or Trash’, in onda su ‘Nove’, dalle 19.10 alle 20.10.

Nella trasmissione cinque mercanti si contendono in un’asta oggetti vintage o trovati in soffitta. Carmen ed Antonio vivono nella città dei fiori, sono in pensione e sono appassionati di oggetti vintage.

Il loro hobby, infatti, è quello dei mercatini dell’antiquariato, dove sono spesso presenti a Sanremo, Ventimiglia, Ospedaletti e Taggia. La trasmissione ‘Cash or Trash’, oltre che su ‘Nove’, viene anche trasmessa dai canali di Discovery+.