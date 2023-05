Pianifica il tuo viaggio a Dubai: Noleggio auto per un'esperienza personalizzata

Dubai è una destinazione unica e affascinante con tanto da offrire, ed è mozzafiato. Questa megalopoli ha il grattacielo più alto e maestoso del mondo, la gigantesca ruota panoramica, l'acquario più grande e la fontana più alta e bella.

Ci sono molte attrazioni impressionanti dei tipi più significativi, lunghi e alti che potresti voler visitare. Ci sono così tante cose da vedere e fare a Dubai che, a meno che tu non viva qui per un po' o trascorra almeno alcuni mesi, è difficile coprire tutto durante un breve viaggio di vacanza.

Questo articolo ti permette di conoscere e capire molte cose sul noleggio auto Dubai . Esploriamo alcune cose essenziali sul noleggio auto di seguito;

Noleggiare un'auto a Dubai è indispensabile:

Se sei un turista, ti consiglio di noleggiare un'auto a Dubai in base alla mia esperienza e di non prendere la metropolitana o il taxi. In questo modo puoi risparmiare denaro sui trasporti (che sono piuttosto costosi a Dubai).

Con un'auto a noleggio, puoi coprire di più in meno tempo e visitare tutti quei luoghi a Dubai accessibili solo in auto.

Procedura per il noleggio di un'auto a Dubai

Noleggiare un'auto a Dubai è semplice, facile e veloce. Devi avere il passaporto, una patente di guida valida a livello internazionale, avere almeno 21 anni e una buona esperienza di guida

Costo del noleggio di un'auto a Dubai:

Il costo medio per il noleggio di un'auto a Dubai è di circa $25 al giorno. Ma durante il periodo di maggior affluenza dell'anno, che va da ottobre ad aprile, il costo di noleggio di un'auto sale a $30-$35 al giorno. Questo è il prezzo per qualcosa come una Toyota Corolla o una Nissan Micra di classe successiva.

Tuttavia, durante la seconda metà di gennaio, le prime due settimane di febbraio, luglio e agosto, ci sono persino auto a noleggio a $17 al giorno in aeroporto. Una vettura di classe più grande, come una Kia Sportage o una Hyundai Elantra, costerà circa $35-$45 al giorno. Gli SUV con 5-7 posti costano circa $45-$55.

E per la classe premium, qualcosa come una Lincoln MKZ o una Volvo S90, il prezzo può partire da $100 al giorno se lo noleggi per almeno una settimana, e una Mercedes C 200 o una BMW Serie 5 a circa $150 al giorno.

Guidare a Dubai è facile e sicuro:

Abbiamo guidato diverse volte nella città di Dubai e ogni volta abbiamo avuto un'esperienza positiva e ottima. Abbiamo trovato che sia molto sicuro qui e una volta che i visitatori prendono il loro tempo agli incroci e seguono le regole, non dovrebbero avere problemi.

Come in tutti i paesi, però, i conducenti di Dubai hanno il loro stile di guida e abitudini che all'inizio potrebbero sorprenderti, ma ti adatterai rapidamente. Similmente ad altri paesi del Medio Oriente, se vedi un'auto che si avvicina da dietro e ti lampeggia, significa che devi cambiare corsia e lasciarla passare.

Un altro aspetto della guida a Dubai è quanto il traffico possa diventare intenso durante le ore di punta, specialmente lungo l'autostrada attraverso la città di Dubai, la Sheikh Zayed Road. Questa zona può diventare molto congestionata durante le ore di punta, quindi guidare potrebbe essere più piacevole. Una volta evitata l'area durante le ore di punta, la guida è molto semplice.

Prezzi dei carburanti a Dubai:

Una delle migliori cose del noleggio lamborghini Dubai è il costo basso del carburante. Nel 2023, la benzina costa circa 2,90 AED al litro, mentre il diesel è leggermente più costoso a 3,14 AED al litro. Le auto a noleggio a Dubai sono per lo più a benzina e alcune a diesel.

Dubai ha molte stazioni di rifornimento; tuttavia, assicurati di fare il pieno se ti stai dirigendo fuori città, poiché potrebbe essere più difficile trovare stazioni di rifornimento.

Limite chilometrico giornaliero:

Le auto a noleggio prese per più giorni o a un costo settimanale spesso hanno chilometraggio illimitato. Puoi guidare il veicolo quanto vuoi durante il noleggio a Dubai. Alcune compagnie di noleggio e tariffe giornaliere potrebbero limitare i chilometri che l'auto può percorrere. Se superi la quantità consentita, ti verrà addebitata una tariffa aggiuntiva per chilometro.

Verifica con il tuo fornitore di noleggio auto se la tua auto ha un limite di chilometraggio. Se hai un limite, presta molta attenzione ai tuoi chilometri o chiedi se puoi passare a un'opzione di chilometraggio illimitato.

Chiedi anche informazioni sulle restrizioni geografiche quando chiedi informazioni sul chilometraggio. Tuttavia, puoi guidare la maggior parte delle auto a noleggio quasi ovunque in città, ma non puoi guidare un veicolo a noleggio oltre il confine.

Per concludere, il noleggio di un'auto a Dubai è più facile di quanto si pensi. Che tu stia cercando unautonoleggio a Dubai Marina o in qualsiasi altra zona, puoi farlo in pochi minuti.