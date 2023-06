Taggia: anche quest'anno bar e ristoranti potranno ampliare i dehors, domande entro il 9 giugno

Come accade a Sanremo, anche quest’anno a Taggia gli esercenti potranno ampliare i propri dehors. La decisione è stata presa dall’Amministrazione comunale tabiese, pubblicando una apposita ‘manifestazione di interesse’ alla quale dovranno rispondere con una domanda, i gestori di bar e ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie).

Tutti i titolari di concessioni di occupazione temporanea che si trovano sul demanio marittimo, ovvero dehors che in passato hanno formulato apposita istanza (o in alternativa pur in possesso dei requisiti richiesti non abbiano presentato specifica domanda), potranno richiamare l’istanza presentata, con la dichiarazione dei metri quadrati occupati ovvero depositare una nuova istanza di estensione dei dehors.

Ovviamente gli spazi potranno ospitare sedie, tavoli ed altri arredi però di facile spostamento e rimozione, visto che sarà vietata l’installazione di strutture fisse. Verrà ripercorso il procedimento già praticato lo scorso anno con l’inoltro di una specifica richiesta finalizzata al rilascio da parte del Demanio Marittimo del titolo temporaneo stagionale.

Le strutture installate al fine di delimitare l’area concessa (paletti, catene, divisori, ecc.) dovranno essere preventivamente concordate con l’Amministrazione e, comunque, il loro costo sarà totalmente a carico del richiedente. Le domande dovranno essere presentate entro il 9 giugno.