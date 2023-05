In difesa dell'ambiente, Montegrosso Pian Latte in prima linea con altri 12 Comuni della Liguria

Il Comune di Montegrosso Pian Latte insieme ad altri 12 comuni della Riviera è tra i primi non solo in Italia ma in tutta Europa ad aderire alla missione "Restore Ocean and Waters".

A Palermo, nella sala dell'Assemblea Regionale della Sicilia sita nel Palazzo dei Normanni, si è svolta la Conferenza organizzata dalla Commissione Europea sulla Missione, alla quale hanno partecipato, gli amministratori del Comune di Genova, capofila insieme a quello di Mazara del Vallo, 13 comuni liguri tra cui quelli di Borghetto Santo Spirito, Loano, Stella, Balestrino, Laigueglia, Zuccarello, Garlenda e, appunto, Montegrosso Pian Latte che sono stati tra i primi non solo in Italia ma in tutta Europa ad aderire a questa importantissima iniziativa proposta dall’Europarlamentare On. Marco Campomenosi e da SDG4Med.