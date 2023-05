San Bartolomeo al Mare: alla regata classe RSFeva oro per il 'misto' di casa composto da Federico Bastini e Carlotta Traverso

Si è disputata nello scorso weekend a San Bartolomeo al Mare la regata zonale della classe RS Feva, che sta vedendo formarsi nella cittadina del Golfo Dianese un vero e proprio “laboratorio” in cui far crescere tanti giovani appassionati di questa classe frizzante, dinamica e divertente. A due anni e mezzo dall’inizio della propria attività sui campi di regata, oggi il Club Nautico Sanbàrt conta infatti oltre venti iscritti alla classe e sta facendo da apripista per altri circoli del ponente, che a loro volta stanno credendo nel progetto RSFeva.

Due giorni di regata con poco vento e cinque prove in tutto per gli atleti che hanno preso parte all’evento, calorosamente accolti a terra dallo staff e ottimamente diretti in mare dal Comitato, presieduto da Franco Lacqua, al quale Club Nautico di San Bartolomeo al Mare, da sempre attento alla sostenibilità e al rispetto dell’ambiente, ha messo come di consueto a disposizione le boe autoposizionanti, consentendo di ottimizzare i tempi della regata nonostante i numerosi salti di vento, a fronte dei quali il campo è stato più volte spostato con rapidità e precisione.

Podio interamente “azzurro Sanbàrt”, con il gradino più alto conquistato dall’equipaggio composto da Federico Bastini e Carlotta Traverso (anche primo equipaggio “misto”) che, grazie a una condotta di gara attenta e regolare, ha concluso la regata con quattro primi posti, piegando la resistenza dei compagni di squadra Pietro Ferrario e Giacomo Mileto, ottimi secondi assoluti e primi “under14” che, dopo due giorni di confronto serrato, hanno a loro volta avuto la meglio su Viola Pagotto ed Enrico Ganzaroli, certamente non a proprio agio con venti leggeri, ma che hanno dimostrato una crescente sintonia, concludendo la regata al terzo posto.

Primi nella speciale categoria “under11” Lavinia Bardelli e Alessandro Agnesi, al loro esordio in doppio, per la gioia del staff tecnico coordinato da coach Luigi “Gico” Rognoni e ben espressa da Enrico Solaro, Direttore sportivo del Sanbàrt, che sottolinea: “è per noi motivo di grande felicità assistere e contribuire alla crescita in questi ragazzi: ci riempie di gioia vedere i sorrisi e l’entusiasmo dei nostri piccoli che, giorno dopo giorno, si appassionano al mondo della vela e, grazie anche all’impegno delle famiglie e al supporto dei nostri partner, crescono condividendo i valori dello sport”.

Sul medesimo campo si è poi disputata la regata zonale valida come prima prova del campionato ligure della classe 420 che, nonostante sia molto diffusa in Liguria, ha visto partecipare all’evento un esiguo numero di equipaggi, rendendo evidente come la maggior parte delle squadre siano purtroppo ben poco interessate al circuito di regate locali. Chi ha deciso di essere in acqua, ha comunque regatato con impegno, in un clima sportivo e amichevole. Avvincente la sfida tra gli equipaggi del Sanbàrt e del C.N. Loano che, dopo un confronto all’ultima boa, si sono imposti sui “padroni di casa”, conquistando i primi due gradini del podio. Oro dunque per Silvia Ceresa e Giacomo Viaceslav Nario (C.N. Loano), anche primo equipaggio “misto”, argento per Leonardo Vanetti e Giovanni Paolo Pastorino (C.N. Loano), bronzo per Matteo Carissoni ed Edoardo Novaro (C.N. Sanbàrt).

Archiviata la regata zonale, appuntamento sabato e domenica prossimi presso la sede del Club Nautico di San Bartolomeo al Mare a partire dalle 9 per il Vela Day, evento promozionale durante il quale chiunque potrà provare “dal vivo” e gratuitamente il magico mondo della vela, sotto la guida e il coordinamento degli istruttori federali del Sanbàrt.