Pallamano: vittoria a tavolino nel weekend per l'ultima partita della stagione della San Camillo

Si è conclusa con una vittoria l'ultima partita di questa stagione della San Camillo Riviera Pallamano Imperia sabato scorso al Palasancamillo.

Successo a tavolino in quanto le avversarie francesi del Nizza HandBall non si sono presentate. "Certamente avremmo preferito giocare la partita - ci riferisce il dirigente Piero Torielli - visto che anche l'arbitro designato dal comitato era presente, ma una volta accertato l'assenza degli avversari francesi non ha dovuto fare altre che decretare la nostra vittoria".

Con questo risultato la società imperiese conclude la stagione con sette vittorie ed una sola sconfitta nella poule promozione, prima assoluta con ventidue punti un buon viatico per la prossima stagione nel Campionato Pre Nazionale sempre francese. "Ora stiamo valutando la possibilità di fare qualche amichevole prima della pausa estiva - conclude lo stesso dirigente - oppure prima dell'inizio della prossima stagione”.

Formazione: Raffaella Broi, Sofia Carenzo, Valentina Cigna, Laura Daprelà, Olivieri Alice, Clara Pellicari, Chiara Repetto, Giulia Repetto, Ksenija Susa, Maria Traverso, Chiara Giordano, Alessia Moisello. Allenatore: Antonella Maglio.