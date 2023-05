Il tennis ponentino brilla a Parigi: belle vittorie al primo turno del Roland Garros per Fognini e Arnaldi

Bella impresa del tennista di Arma di Taggia, Fabio Fognini, al primo turno del Roland Garros di Parigi. Sulla terra rossa dello ‘Slam’ francese, Fognini ha eliminato il numero 10 al mondo, il canadese Felix Auger-Aliassime, con il punteggio di 6-4, 6-4, 6-3.

E’ un momento di particolare forma, quello di Fognini che, agli Internazionali di Roma, aveva battuto Andy Murray e Miomir Kecmanovic. Al secondo turno troverà l’australiano Jason Kubler, numero 69 del ranking Atp.

Sempre in tema di tennisti locali, la vittoria di Fognini era stata anticipata da quella del sanremese Matteo Arnaldi che, all’esordio in uno ‘Slam’, domenica si è imposto al colombiano Daniel Galan, numero 91 al mondo. Dopo aver perso nettamente il primo set per 6-2, Matteo ha rimontato vincendo dopo 2 ore e 17 minuti con i parziali di 6-3 6-0 6-2.