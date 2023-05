Calcio giovanile. Il cammino dell'Ospedaletti 2008 nella fase nazionale inizia in salita

Inizia in salita il cammino dei 2008 orange nella fase nazionale Giovanissimi Under 15. Nonostante il gran caldo, all’esordio nel torneo con i toscani del Tau Altopascio è uscita una partita ben giocata da entrambe le formazioni. L’Ospedaletti è stato capace di impensierire in un paio di occasioni la retroguardia avversaria di una formazione abile a tenere il pallino del gioco. Le due reti decisive dei padroni di casa sono arrivate nella prima frazione e sono state frutto di disattenzioni difensive. Dettagli che la squadra analizzerà al meglio in vista dei prossimi impegni.

La seconda partita della fase nazionale è in programma domenica 4 giugno alle 11 al campo ‘Ciccio Ozenda’ e vedrà i 2008 orange impegnati contro i pari età del Forlì.

Giovanissimi 2008

Tau Altopascio - Ospedaletti 2-0

Ospedaletti: 1 Gallo, 2 Grillo, 3 Turrini, 4 Pallanca, 5 Cirillo, 6 Pesce, 7 Nardini, 8 Ben Mzaker, 9 Nervino, 10 Anzalone, 11 Burlandi

A disposizione: 12 Rondelli, 13 Magnani, 14 Conrieri, 15 Maccario, 16 Urciuoli, 17 Calvini, 18 Borella

Allenatore: Marco Anzalone