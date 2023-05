Giornata mondiale senza tabacco: la LILT fa prevenzione dei tumori testa-collo a Sanremo e Bordighera

Nella sede della LILT di Sanremo verrà presto riattivato l'ambulatorio di Otorinolaringoiatria per la diagnosi precoce dei tumori del distretto testa-collo. Potranno quindi essere eseguite valutazioni specialistiche con l'obiettivo di rilevare la malattia in una fase precoce, ossia in un momento della sua storia clinica in cui il tumore è di piccole dimensioni ed ancora localizzato all'organo/sito di origine. Questa attività potrà essere eseguita in modo ancora più accurato grazie all'acquisto da parte dell'associazione di nuovi strumenti all'avanguardia.

Attualmente i tumori del distretto testa-collo sono il settimo cancro più comune in Europa, rappresentando in Italia il 3% dei casi oncologici con una frequenza media tre volte superiore negli uomini e un'incidenza che aumenta progressivamente con l'età a partire dai 50 anni. Oltre la metà dei casi giunge alla prima visita con malattia localmente avanzata o già metastatica, e di questa metà il 60% non sopravvive oltre i 5 anni.

L'importanza della diagnosi precoce sta nell'abbassare questa terribile percentuale aumentando la sopravvivenza all'80-90%.

Nello specifico la visita otorinolaringoiatrica consisterà nell'esecuzione di: esame otoscopico per individuare eventuali lesioni del condotto uditivo esterno; ispezione del cavo orale per rilevare lesioni precancerose del cavo orale che possono essere presenti soprattutto in pazienti portatori di protesi dentarie, fumatori o alcolisti; ispezione dell'orofaringe per individuare precocemente tumori che colpiscono in particolare le tonsille e che possono essere correlati all'infezione da Papilloma virus (HPV); palpazione del collo per individuare metastasi linfatiche di tumori del distretto testa-collo; fibroscopia che consiste nell'esplorazione endoscopica mediante strumento flessibile a fibre ottiche di naso, faringe e laringe.

Il fibroscopio consente di individuare precocemente: o lesioni delle fosse nasali presenti soprattutto in soggetti esposti per motivi lavorativi a sostanze inalanti cancerogene; o lesioni del rinofaringe che possono essere associati al virus di Epstein-Barr (EBV), l'agente patogeno che causa la mononucleosi; o lesioni precancerose della laringe associate soprattutto a fattori di rischio quali fumo e alcool.

Le visite di Otorinolaringoiatria rappresentano un ulteriore ampliamento delle attività di Prevenzione che la LILT Associazione Imperia Sanremo mette a disposizione dei cittadini

Si potranno effettuare le prenotazioni telefonando: sede LILT di Sanremo, Via Duca degli Abruzzi, 14 01841951700; delegazione di Bordighera via Romana 40 c/o Servizi Medici Hesperia, 0184 264003

Giornata mondiale senza tabacco

Istituita nel 1988, la Giornata mondiale senza tabacco ha lo scopo di evidenziare gli effetti nocivi del tabacco sulla salute: oramai è un dato di fatto che il fumo uccide circa la metà delle persone che ne fanno uso, non solo in maniera diretta ma anche per complicanze respiratorie secondarie ad altre patologie.

Si prevede che nel 2023 circa 6 milioni di persone moriranno per cause legate al tabacco e circa 600.000 per esposizione al fumo passivo.

Il dato più preoccupante è che l'età di inizio di questa deleteria abitudine si colloca fra i 13 e i 15 anni per almeno 14 milioni di giovani nel mondo e l'Italia purtroppo detiene il primato di essere il Paese europeo dove più adolescenti fumano (21%) contro il 12% circa della media dei paesi europei.

La LILT da sempre si adopera per cercare di frenare questa distruttiva abitudine con opuscoli informativi, corsi per smettere di fumare, visite di prevenzione.

Il mese di maggio, oltre alla Giornata mondiale senza tabacco, (31 maggio) celebra la "Oral Cancer Day" giornata di sensibilizzazione e conoscenza dei tumori del cavo orale (13 maggio).

La LILT Associazione Imperia Sanremo prende occasione da queste importanti giornate per presentare l'attività di prevenzione di Otorinolaringoiatria per la diagnosi precoce dei tumori del distretto testa-collo.

Potranno quindi essere eseguite valutazioni specialistiche con l'obiettivo di rilevare la malattia in una fase precoce, ossia in un momento della sua storia clinica in cui il tumore è di piccole dimensioni ed ancora localizzato all'organo/sito di origine.

Nella sede LILT di via Duca degli Abruzzi n.14 a Sanremo e presso la delegazione di Bordighera in via Romana 40, la dott.ssa Cecilia Berro effettuerà la visita otorinolaringoiatrica che potrà eseguita in modo ancora più accurato grazie all'acquisto da parte dell'associazione di nuovi strumenti all’avanguardia.

Per prenotare la visita alla LILT si può telefonare al numero 0184 1951700