Taggia: ieri Consiglio comunale sugli aumenti Irpef e Imu, Conio "Una scelta a malincuore ma obbligata"

Il Consiglio comunale di Taggia è stato anticipato, nel pomeriggio di ieri, dalle accuse dell’opposizione sugli aumenti delle imposte e tasse comunali con l'imposizione massima prevista dalla legge.

In particolare il Consigliere Gabriele Cascino aveva puntato il dito contro l’Amministrazione per gli aumenti di tutte le addizionali Irpef, dallo 0,6, allo 0,8, senza la previsione di esenzioni per i redditi più bassi. Stessa sorte per l'Imu, che passa dall’8,6 al 10,6 per le abitazioni locate e dal 9,1 al 10,1 per tutti gli immobili con altre destinati alla produzione ed al commercio.

Nel corso dell’assiste il Sindaco, Mario Conio, ha spiegato le decisioni prese in tema di bilancio “E’ stato un consiglio importante, viste le pratiche votate. Siamo soddisfatti per aver votato il bilancio nei termini e ora può partire la fase programmatoria. E’ un bilancio che, da una parte si fa carico delle difficoltà generali del periodo ma non perde di vista lo sviluppo delle città, portando avanti le grandi opere già avviate”.

Quali le motivazioni che vi hanno costretto agli aumenti delle tasse: “C’è una situazione generale molto complessa – risponde Conio – ma siamo riusciti comunque a contenerli, anche se tutti i comuni si stanno scontrando con un aumento generalizzato del costo dei servizi. Pur dispiaciuti abbiamo dovuto far fronte agli aumenti ma siamo soddisfatti per averli contenuti al 6/7%. E’ stato introdotto l’aumento dell’addizionale Irpef, da 0,6 a 0,8, ma tengo a sottolineare che il nostro comune ha visto l’ultimo nel 2012. Doveva essere adeguato nel 2020, ma era rientrato per la pandemia”.

E’ stata ritoccato del 2 per mille anche l’Imu: “Ribadisco che dobbiamo fronteggiare una situazione particolarmente complessa. Per fare solo un esempio abbiamo una situazione nell’affidamento dei minori, che è passato dai 380mila euro dello scorso anno, ai 500mila di questo. Non è stata una scelta a cuor leggero quella degli aumenti, ma siamo stati costretti. I servizi sono cresciuti a livello generale e questo era l’unico modo”.

Nel corso del Consiglio maggioranza e opposizione hanno votato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal gruppo consiliare ‘Progetto comune’ (consigliere Siffredi) in merito all'adesione da parte di Taggia alla campagna ‘Riprendiamoci il comune’. Al termine è stato approvato il bando per l’installazione di un chiosco per la somministrazione di alimenti e bevande nel parco urbano polivalente in via San Francesco al ‘Life park’.