Nuova giunta di Bordighera, la soddisfazione di 'Cambiamo-Lista Toti': "Una squadra con esperienza amministrativa"

”Esprimiamo soddisfazione per come il Sindaco di Bordighera Vittorio Ingenito abbia composto la Giunta”. A dirlo è Patrick Novembre, responsabile cittadino di Cambiamo-Lista Toti, che continua: “Siamo stati i primi, come Movimento, a sostenere la ricandidatura di Vittorio Ingenito per dare continuità ad un percorso amministrativo iniziato proprio con Ingenito Sindaco che ha portato ottimi risultati per la nostra comunità. Inoltre, abbiamo apprezzato che tutto il centro destra abbia convenuto nel sostenerlo e il risultato premia ampiamente questa scelta. La composizione della Giunta è stata fatta in maniera mirata per mettere in campo una squadra composta da persone con assodata esperienza amministrativa e da nuove risorse che potranno contribuire a costruire la città del futuro".



"Come Movimento Cambiamo-Lista Toti - conclude Novembre - auguriamo al Sindaco e alla Giunta buon lavoro ribadendo che saremo al loro fianco per sostenerli e per promuovere azioni di interesse collettivo”.