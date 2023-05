Pallavolo: richieste del titolo sportivo della Grafiche Amadeo, Privitera "Ci iscriveremo alla Serie B"

“La Grafiche Amadeo Sanremo si iscriverà al prossimo campionato di Serie B, conquistato sul campo”: sono le parole del presidente, Giuseppe Privitera, anche dopo le molte richieste di società (regionali ed extraregionali) di acquistare il titolo sportivo.

“Abbiamo sentito affermazioni senza senso – prosegue Privitera – da società che ci hanno messo in guarda sulla difficoltà del campionato. Ci hanno anche detto ‘ma chi viene a giocare a Sanremo!’. Sono frasi che fanno male, come se in questa provincia non avessimo le capacità di mettere la faccia in un campionato nazionale. Come se questo territorio non sapesse esprimere delle qualità, sia tecniche che economiche, per stare e rappresentare un sport di squadra a livello nazionale”.

“E’ vero le difficoltà sono tante – va avanti Privitera - ma auspichiamo che tutto il territorio (le istituzioni, il mondo associativo e quello imprenditoriale) stiano vicini e sostengano la nostra squadra che, come già spiegato dopo la promozione, è espressione di un territorio con giocatori fatti in casa di Imperia, Sanremo, Bordighera e Ventimiglia. Quindi essere con noi è rappresentare una provincia dove gli sport di squadra sono quasi esclusi dal panorama nazionale”.

Intanto la Grafiche Amadeo ha confermato la sponsorizzazione e l’impegno ad ampliare ad altri imprenditori il sostegno alla squadra che rappresenta un movimento e un territorio.