Pallanuoto: la Rari Nantes femminile vince gara 3 dei play-out e centra la salvezza in Serie A2

R.N. IMPERIA-ROMA VIS NOVA 11-6 (3-2; 3-0; 4-3; 1-1) IMPERIA: Bottiglieri, A.Amoretti, Bergatta, S.Amoretti 2, Imola, Mirabella, Iazzetta 2, Comba, Reitano, Accordino 2, Cappello 2, Sattin 3, Della Valle All.: Gerbò.

ROMA: De Acutis, Giubilato, Cosentino, Tarsia, Bianchi, Rugora, Angiulli 1, Fabbri, Ambrosini 2, Boldrini, Gilardi 1, Lomonte 2, Di Basilio. All.: Caparella

Uscite per limite di falli: Comba, Accordino, Imola (I) e Boldrini (R) nel quarto tempo.

Sup. Num.: Imperia 5/13; Roma 2/16 + 3 rigori (uno realizzato e due parati)

La Rari Nantes Imperia vince 11-6 contro Roma Vis Nova e conquista la salvezza: l'anno prossimo sarà ancora Serie A2. Ha il lieto fine la 'bella' dei playout dopo il brivido di gara-1 persa alla 'Cascione', poi pareggiata a Roma.

Pronti, via e le giallorosse vanno in vantaggio con Elisabetta Sattin: la migliore tra le protagoniste in vasca. Aveva sbagliato l'ultimo decisivo rigore nella lotteria di due settimane fa. Si prende la rivincita personali con interessi, dato che sarà la migliore in vasca. Le capitoline reagiscono e si portano in vantaggio entro la prima metà del tempo. La Rari però è brava ad effettuare il controsorpasso con Accordino, in superiorità numerica, e poi la strepitosa 'beduina' di Giorgia Cappello.

La partita cambia registro. Le giallorosse sono strepitose, ed efficaci, in difesa: le capitoline rimangono senza segnare per sedici minuti circa fino a metà del terzo tempo. Intanto le ragazze di Gerbò costruiscono il margine decisivo, gol dopo gol. Va a segno Accordino poi due volte Sara Amoretti, nel secondo tempo, e, all'inversione di vasca, sono Sattin e la giovane Iazzetta a timbrare l'8-2 momentaneo.

Nel frattempo entra nel match da protagonista anche Giorgia Bottiglieri: l'estremo difensore neutralizza due rigori ma non può nulla sul terzo per l'8-4. La Rari però affonda nuovamente il colpo: segna ancora la giovane Alessia Iazzetta, ancora da posizione 5, ed esulta con la grinta che la contraddistingue. Roma risponde ma la tripletta di Sattin ristabilisce il +5 col quale si va agli ultimi otto minuti della stagione.

Le giallorosse vengono private in sequenza di Comba, Accordino ed Imola per limite di falli. Ma comunque riescono a mantenere il controllo della partita ed a fil di sirena, Giorgia Cappello infila l'ultima stoccata per l' 11-6 che vale la salvezza.

Sugli spalti a tifare per le giallorosse anche il sindaco di Imperia, Claudio Scajola.