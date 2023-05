Nuoto: successo per la 'Sanremo Like Swim' al 15esimo 'Trofeo Internazionale Città di Rapallo'

Anche al XV ‘Trofeo Internazionale Città di Rapallo’, la ‘Sanremo Like Swim’ ha tenuto alto il vessillo del ponente natatorio, con 31 atleti (17 maschi e 14 femmine) portati a competere su un totale di ben 105 gare in vasca lunga outdoor.

"In un contesto altamente competitivo - spiega il presidente Sebastiano Bonaccorso -, con società provenienti dai Paesi Bassi alla Sicilia, diversi ragazzi sono riusciti a compiere delle vere e proprie imprese raggiungendo le finali: è il caso, su tutti, di Leonardo Laura (2009), sesto nei 100 delfino con 1’05’67 e ottavo nei 100 stile libero con 59’90 (in entrambi i casi si tratta del ‘personal best’. Ottime le prestazioni anche di Renzo Bedin (2007), settimo nei 100 delfino con 1’01’27 (anche qui, un PB), di Riccardo Giraudo (2008 che ha gareggiato coi 2007), quarto nei 100 stile libero (con 56’51, manco a dirlo PB), e di Edoardo Dolce (2007), ottavo nei 100 rana con 1’14’49 (a costo di ripeterci, PB).

La SLS, a coronamento di questa serie di piazzamenti, ha ottenuto anche un lusinghiero ventesimo posto complessivo su trentacinque società partecipanti: un risultato che ha inorgoglito non poco il presidente Sebastiano Bonaccorso, che ha voluto essere parte della comitiva e ha assistito a tutte le gare, ma anche l’allenatrice Cristina Avallone, che non manca di sottolineare le straordinarie capacità di adattamento dei suoi atleti, abituati ad allenarsi in vasca corta e poi capaci, in weekend come questi, di ‘divorare’ con grande personalità la lunga".