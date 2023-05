Diano Marina: sta per terminare la stagione, ancora ottimi risultati per il team DKD (Foto)

La stagione non ancora conclusa per il DKD di Diano Marina ma è stata molto impegnativa e proficua di risultati e nuovi traguardi.

Sabato scorso, al palasport di Albissola Marina, quattro ragazze della DKD: Anna Bertone (2014), Gaia Di Latte (2012), Valeria Carli (2014) e Giorgia Di Latte (2016), hanno affrontato il primo trofeo giovanile regionale con 130 ragazzi, conquistando ben due ori e due bronzi, sicuramente da segnalare il primo posto della piccola Giorgia, non ancora 7 anni alla sua seconda competizione ed il 3 posto di Valeria, poco più grande ma alla sua prima uscita ufficiale con i colori DKD, e ricordiamo che è figlia d’arate, perché la sua mamma proviene da una associazione blasonata del savonese, con un bel passato agonistico.

Sono in partenza giovedì, alla volta di Ostia Lido, i due alfieri, Giorgia D’Elia (2006) e Aaron Tremul (2006) ancora juniores, che dopo aver centrato la qualificazione per il campionato italiano assoluto di kumite, stanno affrontando gli ultimi giorni di intensa preparazione per calcare i tatami insieme ai migliori karateka d’Italia, alcuni dei quali provengono dalla compagine olimpica; quindi comunque vada è sicuramente già un traguardo esserci, -vi terremo aggiornati-, fanno sapere i tecnici della ASD. Sarà possibile vedere la gara in diretta streaming sui canali ufficiali della FIJLKAM dal 2 al 4 giugno.

Queste le dichiarazioni dello staff tecnico: “Giovedì scorso abbiamo ricevuto la gradita visita del Delegato CONI Imperia (Avv. Alessandro Zunino), durante una sessione di allenamento di uno dei nostri gruppi, tra sorrisi e un po’ di stupore da parte dei piccoli atleti presenti, abbiamo colto l’occasione per parlare di progetti futuri ed iniziative non solo per il karate, come l’imminente partenza dell’EduCamp del Golfo Dianese, realizzato in collaborazione con il Golfo di Diana Volley ed il Club del Mare, altri 2 sodalizi molto attivi sul territorio con i quali è nata una bella sinergia già con i CentriCONI svolti durante l’inverno appena passato che ha visto la collaborazione con molte altre realtà del territorio, dimostrando la valenza del principio della multidisciplinarità sportiva”.

La DKD resta quindi ‘aperta per ferie’: dopo la fine dei normali corsi, per i più piccoli sarà attivo EduCamp fino a fine giugno e nei mesi di luglio e agosto la DKD avrà oltre che la preparazione atletica per gli agonisti, una sede ‘estiva’ (sulle 4 esistenti in provincia) dedicata ai propri allenamenti. Da settembre tante altre novità anche nello staff tecnico, e qualche ritorno importante.