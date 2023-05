Calcio, sport e divertimento per i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy (Foto)

Sport e divertimento per i ragazzi della Polisportiva Vallecrosia Academy che nelle ultime settimane sono stati impegnati in diversi tornei e appuntamenti sia in casa che in trasferta.

La società biancorossa, sabato 13 maggio, presso la struttura dello Zaccari a Camporosso ha, infatti, organizzato il torneo rivolto alla leva 2012 al quale hanno partecipato diverse società: Ventimiglia Calcio, Oneglia, Golfo Dianese, Imperia e ben tre squadre del Vallecrosia Academy. La vincitrice del torneo, con risultati sempre molto positivi, è stata la squadra di casa guidata da mister Davide Pagliuca. Soddisfazione della società biancorossa anche per le altre squadre di casa, che si sono aggiudicate, con merito, diversi premi individuali. Nota positiva, pure per i 2013, che pur concorrendo sottoleva, si sono classificati terzi, ben figurando in tutta la manifestazione.

Tante anche le partecipazioni esterne dei biancorossi: gli atleti leva 2010 hanno preso parte al Torneo di Ventimiglia sabato 13 maggio; gli esordienti 2011 hanno partecipato alla due giorni del Torneo del Baia Alassio sabato 13 e domenica 14 maggio; i Primi Calci 2014 e 2015 sono scesi in campo per il Torneo di Camporosso di sabato 13 maggio con quattro squadre.

Giovedì 18 maggio, invece, i ragazzi di mister Daniele Ventura, gli esordienti 2010, hanno assaporato il piacere di giocare in notturna al di là dei confini italiani prendendo parte al Torneo di Mentone, dove sono riusciti a conquistare il secondo posto perdendo la finale ai rigori nonostante una buona prestazione.

Venerdì 19, sabato 20 e domenica 21 maggio due compagini biancorosse, leve 2011 e 2012, sono uscite in trasferta per partecipare all’evento tecnico formativo del Torino Fc Academy in Val D’Aosta, organizzato dal River Plaine, consorella Academy. La società ringrazia “gli organizzatori per l’ospitalità riservata e l’ottima organizzazione dell’evento. Un ringraziamento in particolare va ai ragazzi della leva 2014 del River Plaine per aver accolto nel loro gruppo il nostro portiere Simone Pagliuca, unico esponente biancorosso della leva 2014, che si è integrato in maniera ottimale all’intero di questa bella realtà”.

Sabato 20 maggio si è svolto pure il Torneo “Trofeo Intesa Grandi Impianti“, organizzato dalla Polisportiva Vallecrosia Academy e riservato alle leve 2015 e 2016-17. Sui campi in erba e sintetico dello Zaccari sono scese in campo molte società: Taggia, Ventimiglia Calcio, Riva Ligure, Golfo Dianese, Psv Don Bosco, Dolceacqua, Imperia, Camporosso e i piccoli di casa presenti con ben quattro squadre. Per la leva 2015, i giovani atleti guidati da mister Riccardo Ballestra, hanno conquistato il primo posto del torneo ottenendo sempre ottimi risultati in ogni gara disputata; per la leva 2016-17, invece, si sono aggiudicati la vittoria del torneo i ragazzi del Ventimiglia Calcio. La società ringrazia tutte le società partecipanti per la disponibilità dimostrata, nonostante un avvio problematico a causa della pioggia iniziale: "Grazie alla collaborazione di tutti i ragazzi hanno potuto vivere una bella giornata di sport e divertimento. Tanti i premi elargiti sia individuali che di squadra. Fabio Perri ha consegnato i vari tributi in rappresentanza della ditta Intesa Grandi Impianti, alla quale il torneo era dedicato” - fa sapere la società biancorossa - “Abbiamo ritenuto corretto, dimostrare la nostra riconoscenza per l’interesse e l’aiuto concreto che è sempre stato offerto ai nostri ragazzi".

Domenica 21 maggio sono state diverse le partecipazioni a tornei esterni. I giovanissimi 2008 sono stati ospiti del Golfo Dianese sul campo di San Bartolomeo al Mare in occasione del Torneo XVII Coppa Primavera. “I ragazzi si sono potuti misurare con realtà diverse" - dice la Polisportiva Vallecrosia Academy - “tante le squadre arrivate dal Piemonte".

Gli Esordienti 2011 hanno ben figurato al Torneo organizzato dal Ventimiglia Calcio al campo Morel. Trasferta internazionale, invece, per i Primi Calci leva 2014 e 2015 ospitati al Torneo di Mentone, organizzato dalla società Ros Menton, mentre i Pulcini leva 2013 hanno preso parte al Torneo di Camporosso. I protagonisti della manifestazione sono stati i giovani atleti guidati dal mister Francesco Lapa e dal mister Diego Giunta che hanno conquistato il gradino più alto del podio della manifestazione dopo aver ottenuto risultati eccellenti in tutte le gare, disputate con ottime prestazioni.