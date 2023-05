Beach Volley: medaglia di bronzo nel tabellone 'silver' per la coppia di San Bartolomeo Murro-Giovanati

Nell’ultimo fine settimana, a Bibione, si sono svolte le finali del campionato per società di beach volley. Simone Murro e Edoardo Giovanati del ‘BeVo San Bartolomeo al Mare’ hanno conquistato il terzo gradino del podio nel tabellone silver.

Ai nastri di partenza si sono presentate 99 coppie con i ragazzi di San Bartolomeo che concludono la pole di qualificazione al primo posto. Il sabato disputano 2 partite perfette e vincono la gara che li porta ai quarti, un risultato già molto appagante. La domenica mattina, con un netto 2/0 sulla coppia targata BVT, conquistano l'accesso alla semifinale. La stanchezza e la bravura degli avversari hanno la meglio,ma Simone e Edo non mollano e, dopo 3 set combattuti, vincono la finalina e si mettono al collo la medaglia di bronzo .

Grazie a questo ottimo piazzamento , ma anche agli ottimi risultati che la coppia Taramasco-Balestra ha conseguito nel finale di stagione, a Bibione i due si sono iscritti al tabellone Gold dove erano presenti alcuni dei migliori giocatori d'Italia. La società agguanta il 22esimo posto nella classifica nazionale su 72 erano le società iscritte al campionato italiano e 42 che hanno partecipato alle finali.

Nel tabellone Gold maschile sono scesi in campo Francesco Civiero e Riccardo Ginulla che hanno difeso alla grande i colori societari. Nel Gold femminile Vizio-Conte accedono al tabellone principale agguantando un secondo posto di pole. Il sabato mattina però cedono al terzo set contro Padova. Una prestazione che lascia l'amaro in bocca alla coppia targata Be.Vo. Altri punti importanti per la classifica finali li ha portati la coppia Magisano Lombardi che hanno gareggiato nel tabellone silver piazzandosi prime nella pool e perdendo poi la seconda partita del sabato.

Una posizione finale che appaga la società che ha meno di 50 tesserati Fipav. Una piccola realtà paragonata ad altre che hanno partecipato alla competizione, ma anche paragonata ad altre liguri che dispongo di un bacino molto più ampio di giocatori.

È il primo anno che le società prende parte alle finali. L'obiettivo per il prossimo anno è quello di partecipare con ancora più coppie e perché no, provare a tornare a podio in qualche categoria.