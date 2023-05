Atleti della Polisportiva Salesiani Vallecrosia all'Open du sud a Marsiglia (Foto)

La Polisportiva Salesiani Vallecrosia ha partecipato all'Open du sud a Marsiglia, dove riesce a vincere nel K1.

Jacopo Cirillo, in forza al team Psv, dopo aver vinto due combattimenti esce in finale aggiudicandosi il secondo posto all'Open du sud a Marsiglia. “Jacopo, un ragazzo esplosivo e diligente, si è battuto come un vero fighter vincendo prima i quarti e poi la semifinale per decollare in finale già al primo round. Ritirato dall'angolo a seguito di una ginocchiata al corpo che, in seguito, lo costringe all'abbandono” - fa sapere la Polisportiva Salesiani Vallecrosia.

“È tutto l'anno che il team lavora per creare la vera personalità del fighter che sportivamente accetta anche i momenti difficili e riesce a gestirli nelle difficoltà” - sottolinea la Psv - “Jacopo sta maturando tanto anche come futuro uomo che grazie all'educazione salesiana riesce a cogliere quegli elementi importanti per la vita”.

Esce, invece, ai quarti Samuele Pocobelli. “Dopo un incontro vinto al primo e secondo round, il francese più aggressivo recupera punti al terzo e vince di soli due punti di scarto ma questo è lo sport" - dice la Polisportiva Salesiani Vallecrosia. Benedetta Ambesi, infine, esce in semifinale.

Il prossimo impegno per gli atleti della Polisportiva Salesiani Vallecrosia sarà il fight che andrà in scena a Madone con l'Italia e la Francia in selezione. Sarà l’ultimo appuntamento della stagione.