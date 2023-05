Facciamo chiarezza sui Disturbi del Neurosviluppo in età adulta: dall’autismo ai DSA

Autismo e Disturbi Specifici dell'Apprendimento costituiscono condizioni completamente diverse, benché siano talvolta riscontrabili tratti in comune tra le persone con certificazione di DSA e quelle con diagnosi di autismo. Ma perché, allora, talvolta si pensa che i due fenomeni siano associati? Per fare chiarezza sul tema, rispondere alle domande più frequenti e fornire indicazioni utili in merito, le sezioni AID di Asti e di Imperia promuovono un incontro informativo gratuito in cui verranno analizzati i punti di contatto e le sostanziali differenze tra queste due neuroatipicità.



A chi è rivolto

L'incontro è aperto a tutti coloro che intendano approfondire il rapporto tra queste due neuroatipicità e scoprire di più sui disturbi del neurosviluppo (genitori, docenti, tecnici...).

Dove e Quando

L'appuntamento è per mercoledì 31 maggio, dalle ore 18.00 alle ore 20.00, presso l'aula Magna del Liceo Augusto Monti (Piazza U. Cagni, 2, Asti). Sarà possibile seguire l'incontro anche in modalità online, tramite Microsoft Teams. La partecipazione è gratuita

Programma

Ore 18.00: Saluti istituzionali:

Alice Scotti, Presidente sezione AID di Asti

Roberta Rota, Presidente sezione AID di Imperia

Ore 18.15: Interventi dei relatori:

Roberto Keller (Psichiatra) e Angela Aresi (Psicologa), entrambi operanti c/o Centro Regionale Autismo Adulti Regione Piemonte ASL Città di Torino.

Come partecipare

La partecipazione è gratuita ma è necessario iscriversi compilando i moduli accessibili dai tasti sottostanti:

PARTECIPA ALL'INCONTRO IN PRESENZA

PARTECIPA ALL'INCONTRO ONLINE

Info