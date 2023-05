Sabato prossimo torna la terza edizione della manifestazione cicloturistica 'Dal mare alle Alpi'

Torna sabato 3 giugno la terza edizione della manifestazione cicloturistica 'Dal mare alle Alpi' organizzata dalla Blu di Mare-Circolo Parasio sotto l'egida dell'ente di promozione sportiva Csain e con il pratrocinio del Parco delle Alpi Liguri.



"Quest'anno la partenza avrà una nuova location - spiegano gli organizzatori - ovvero San Lorenzo e si arriverà in vetta a Colle Melosa per fare sosta al Rifugio Allavena, prima di tornare al mare.



La partenza sarà alle 8.30 davanti alla Ex-stazione di San Lorenzo dopodiché si ci dirigera' in Valle Argentina per affrontare la salita che da Molini di Triora portera' i partecipanti al gran premio della montagna ovvero Colle Melosa dove ci sarà il rifornimento offerto dal Rifugio Franco Allavena. Il menù prevede un primo o un secondo a scelta, un dolce e una bibita/birra. Prova dell'avvenuto passaggio una foto (selfie) che dimostra il proprio passaggio in vetta. Il percorso prevede poi la discesa su Pigna e il rientro al punto di partenza. Per chi non si sentisse di fare il giro completo e' possibile comunque rientrare facendo la stessa strada dell'andata meno impegnativa. La manifestazione è un brevetto cicloturistico autogestito, per tanto non sono previste auto di supporto o mezzi al seguito. Ogni ciclista affronta il percorso sotto propria responsabilità e con il ritmo che ritiene più consono. E' obbligatorio l'uso del casco e il rispetto più totale del codice della strada. La società Csain affiliata in Liguria con maggior numero di partenti conquistera' il titolo di Campione Regionale Csain Cicloturismo su strada. Mentre verranno premiate con attestati tutte le società partecipanti".



Per iscrizioni www.teambludimare.it - mail teambludimare@gmail.com - 328 7594760 Luca