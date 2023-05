Cannabis legale: 5 benefici che devi conoscere

Oggi la cannabis legale è uno degli oggetti di studio protagonisti delle ultime ricerche scientifiche. La sostanza che contiene, il CBD, sembrerebbe infatti avere diverse proprietà benefiche per la salute.

Si sente sempre più parlare di CBD (acronimo di cannabidiolo), una delle sostanze della cannabis che negli ultimi tempi si trova sotto i riflettori della comunità scientifica, i cui studi ne avrebbero confermato le numerose proprietà benefiche per la salute dell'uomo.

Merito dell'interesse suscitato agli studiosi dal CBD è la sua totale assenza di elementi psicoattivi, responsabili di quelle sensazioni di euforia e rilassamento, o addirittura della distorta percezione dello spazio, comuni in chi fa uso di sostanze come il THC.

Il CBD infatti si differenzia nettamente da quest’ultimo, il principio attivo della cannabis che causa appunto l'alterazione della mente e che crea dipendenza.

I benefici del CBD per la salute dell’uomo

Questa sostanza ha guadagnato popolarità negli ultimi anni per i suoi potenziali benefici per la salute. Alcuni studi hanno dimostrato che il CBD può aiutare in caso di emicrania, dolori mestruali e dolore cronico grazie alle sue proprietà ansiolitiche, antinfiammatorie, anticonvulsivanti e analgesiche. Ecco quindi nello specifico cinque benefici del CBD.

Riduzione dell'ansia e dello stress

Alcune ricerche avrebbero dimostrato che il CBD può essere considerato come un ottimo rimedio al quale ricorrere per alleviare i sintomi di ansia lieve e stress, proprio grazie alle sue proprietà ansiolitiche. Questa sostanza sarebbe in grado di aumentare i livelli di serotonina - un neurotrasmettitore importantissimo che regola l'umore, il sonno e l'appetito - e di ridurre d'altra parte i livelli di cortisolo, il cosiddetto ormone dello stress.

Riduzione del dolore

Il CBD sembrerebbe essere anche molto utile per ridurre la sensazione di dolore in pazienti con malattie croniche come l'artrite e la fibromialgia, attraverso l'interazione con i recettori del dolore nel cervello e nel sistema nervoso. Ma non solo. Grazie alla presenza di omega 3 e 6, questa sostanza potrebbe anche essere somministrata per regolare gli squilibri ormonali e ridurre, per esempio, i dolori e i malesseri legati alla sindrome premestruale o alla menopausa. Infine Omega 3 e 6 agiscono anche nell'abbassamento della pressione sanguigna, riducendo l'esposizione a malattie cardiovascolari, e regolano i livelli di colesterolo presenti nel sangue.

Proprietà antinfiammatorie

L'infiammazione è una risposta naturale del sistema immunitario, ma quando diventa cronica può causare danni ai tessuti e contribuire allo sviluppo di numerose malattie.

A questo proposito, il CBD è stato studiato per la sua capacità di ridurre l'infiammazione nei tessuti. Il modo in cui agisce sull'infiammazione non è completamente stato compreso, ma si ritiene che interagisca con il sistema endocannabinoide per stimolare i recettori coinvolti nella risposta immunitaria e nella regolazione dell'infiammazione.

Gli studi hanno dimostrato che il CBD potrebbe ridurre l'infiammazione in molte circostanze. Potrebbe, per esempio, migliorare la funzionalità polmonare nei pazienti con asma, o ridurre l'infiammazione nei tessuti muscolari e articolari, migliorando l’efficienza muscolare delle persone che soffrono di artrite. Potrebbe infine anche ridurre l'azione infiammatoria nella pelle, nell'intestino e nelle vie urinarie.

Migliora la qualità del sonno

Anche i disturbi del sonno possono essere risolti con il CBD. Le sue proprietà rilassanti infatti potrebbero aiutare a migliorare la qualità del sonno di tutti coloro che soffrono di insonnia, riducendo i risvegli notturni e allungando la durata stessa del riposo.

Benefici sul sistema nervoso

Il CBD è infine stato studiato anche per i suoi benefici sul sistema nervoso. Secondo alcune ricerche sarebbe infatti in grado di proteggere i neuroni e prevenire il danno cellulare, diminuendo così il rischio di malattie neurodegenerative come l'Alzheimer e il morbo di Parkinson. Inoltre, potrebbe anche avere effetti benefici per quanto riguarda i disturbi dell'umore come la depressione.

Come assumere il CBD

Oggi esistono molti prodotti di cannabis legale sul mercato che ricoprono i più svariati settori, da quello alimentare a quello estetico. I più richiesti sono quelli a base di olio di CBD, un estratto che viene diluito con olio di semi di canapa.

Tuttavia si possono trovare con facilità prodotti anche sotto forma di unguenti, lozioni e balsami rivolti alla cura della persona, cosmetici e dopo sole, sieri per capelli, sali da bagno, candele e profumi, detergenti e addirittura caffè e snack.

In ogni caso, seppur il CBD sembrerebbe offrire in maniera scientificamente provata benefici per la salute, è sempre consigliato rivolgersi al proprio medico di fiducia prima di iniziare ad assumere questa sostanza come rimedio o trattamento per qualsiasi eventuale problema.