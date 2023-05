Ventimiglia: i ragazzi del liceo “Aprosio” vincono la 10ª edizione del Monaco Mousetrap Car Grand Prix

Grande successo per gli studenti del Liceo “Aprosio” di Ventimiglia che guadagnano il gradino più alto del podio e diverse medaglie di categoria nella decima edizione del Monaco Mousetrap Car Grand Prix: gara internazionale fondata dall’ingegner Marco Casiraghi che vede in gare piccole vetture create da studenti e alimentate da trappole per topi.

Medaglia d’oro per la coppia formata da Stefano Basile e Filippo Lorenzi di 2 B, vincitori nella categoria Regularity. Terzo classificato Andrea Manzone di 3A.

Nella categoria Advanced secondo gradino del podio per Lorenzo Vassallo di 5 B.

Nella categoria Acceleration medaglia di bronzo per Monica Salvetti di 4 B.

“L’evento, che si svolge in contemporanea con il Gran Premio di Formula 1, non è solo una competizione ma anche una grande festa all’insegna del divertimento e della creatività, nata per favorire gli scambi culturali fra diversi Paesi - dichiarano dal liceo - gli alunni del liceo ventimigliese sono stati coordinati dal professor Simone Pesco. Grande soddisfazione da parte della dirigente, Lara Paternieri, sostenitrice dell’evento”.