Una strada per unire Riva Ligure: Giuffra ci crede "Opera preminente, abbiamo presentato richieste di finanziamento"

Collegare la parte moderna di Riva Ligure con quella più antica è la priorità per l'amministrazione del sindaco Giorgio Giuffra. Questa l'intenzione del primo cittadino che da tempo insieme agli uffici sta cercando le risorse economiche necessarie per realizzare l'opera pubblica.

Ad oggi esiste solo quello che potrebbe essere il foro pilota per la futura strada di collegamento che dovrebbe passare dal parcheggio nella zona delle case popolari al termine di via Pastonchi. Difficile parlare di tempistiche ma il sindaco è cautamente ottimista.

"Questa è l'opera preminente che cambierà il volto della nostra cittadina - conferma Giuffra - e, nel corso degli ultimi mesi abbiamo presentato diverse richieste per rivalerci sul PNRR o accedendo ad altre forme di finanziamento. Siamo fiduciosi. C'è un progetto esecutivo pronto ed è nostra intenzione dargli priorità nel caso si renda disponibile qualche linea di credito per cui abbiamo presentato richiesta. Realizzare questa via di collegamento avrebbe un forte impatto sociale rendendo più accessibili tutti i servizi (a partire dallo stesso Comune che si trova sul tratto costiero ndr) anche alle numerose famiglie che abitano in quella zona. Non mi stancherò mai di dirlo per noi esiste una sola Riva Ligure".