Taggia: ‘Parrucchieri per un giorno’ i bambini del nido ‘Le Bollicine’ a scuola di hair style (foto)

Nella giornata di mercoledì 24 maggio, i bambini del nido ‘Le Bollicine’ di Taggia, gestito dalla cooperativa sociale Jobel, hanno vestito i panni dei parrucchieri per un giorno.



“Questa esperienza rientra nel progetto ‘Nido e Territorio’ – spiegano dall’asilo -, che permette ai bambini di conoscere le realtà del proprio paese fin da piccoli, integrandosi così nella comunità. Grazie alla disponibilità di Debora che li ha accolti nel suo salone ‘Debora Style’, sotto i portici di via Soleri a Taggia. I bambini si sono divertiti ad utilizzare gli strumenti del mestiere, tra bigodini, spazzole e pettini. Come dei veri parrucchieri, hanno accolto una ‘cliente’ al lavatesta, insaponando e sciacquando i suoi capelli e facendola poi accomodare alla postazione per concludere l'acconciatura con una messa in piega, utilizzando pettine e phon. Dopo aver trascorso la mattina presso l'atelier, ai bambini è stato offerto un pranzo presso il bar Blender, dalla signora Adriana. In conclusione della giornata i bambini hanno subito chiesto alle educatrici di poter ripetere presto l'esperienza. Si coglie l'occasione per ringraziare Debora e Adriana per la loro rinnovata disponibilità”.