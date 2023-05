Tutti gli appuntamenti e manifestazioni da lunedì 29 maggio a domenica 4 giugno, in Riviera e Côte d'Azur

LUNEDI’ 29 MAGGIO

SANREMO



10.00. ‘Gino Galli. La riscoperta di un pittore tra futurismo e ritorno all’ordine. I rapporti con Sanremo e la rivista ‘La Costa azzurra’’: mostra di documenti a cura di Giancarlo Carpi allestita dal prof Emmanuele Lo Giudice e dagli studenti del terzo anno di Architettura di interni e Design. Accademia di Belle Arti di Sanremo, via val del Ponte 34, fino al 1 giugno

11.00. ‘La Costituzione: conoscerla per realizzarla’: incontro conclusivo di un progetto di collaborazione fra Libera, Liceo Cassini di Sanremo e Associazione Amici del Cassini. Villa Magnolie

16.00-20.00. Mostra ‘La Poesia dei Colori’ di Milly Miola. Locali del Whisky a Go Go, via Matteotti 230, fino al 4 giugno, info 0184 507070



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo, dedicata alle sculture di Marcello Cammi. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino all’8 maggio



ENTROTERRA

CHIUSANICO

10.00. Mostra fotografica con il meglio delle opere pervenute per il decimo Concorso Fotografico Nazionale promosso dall’Associazione Culturale dei Comuni della Valle Impero ‘A Lecca’ in stretta collaborazione con il Circolo Fotografico di Torria. Oratorio di San Giovanni a Torria, fino al 16 giugno

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



MARTEDI’ 30 MAGGIO



SANREMO



10.00. ‘Gino Galli. La riscoperta di un pittore tra futurismo e ritorno all’ordine. I rapporti con Sanremo e la rivista ‘La Costa azzurra’’: mostra di documenti a cura di Giancarlo Carpi allestita dal prof Emmanuele Lo Giudice e dagli studenti del terzo anno di Architettura di interni e Design. Accademia di Belle Arti di Sanremo, via val del Ponte 34, fino al 1 giugno



16.30. Per i Martedì Letterari, lo scrittore Marino Magliani presenta la sua ultima opera ‘Il bambino e le isole’. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso libero fino ad esaurimento posti



16.00-20.00. Mostra ‘La Poesia dei Colori’ di Milly Miola. Locali del Whisky a Go Go, via Matteotti 230, fino al 4 giugno, info 0184 507070

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo, dedicata alle sculture di Marcello Cammi. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino all’8 maggio



ENTROTERRA

CHIUSANICO

10.00. Mostra fotografica con il meglio delle opere pervenute per il decimo Concorso Fotografico Nazionale promosso dall’Associazione Culturale dei Comuni della Valle Impero ‘A Lecca’ in stretta collaborazione con il Circolo Fotografico di Torria. Oratorio di San Giovanni a Torria, fino al 16 giugno

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



16.30. ‘Turismo e Sport (Outdoor)’: incontro con la cittadinanza a cura di Anci Liguria e Regione per la redazione della Strategia della nuova area interna ligure ‘Imperiese’ con consultazione degli attori locali per raccogliere idee per lo sviluppo della comunità rurale delle Valli Imperiesi. Sala comunale, via Roma 50, confermare partecipazione info@anciliguria.eu



SOLDANO

14.30. ‘Viaggio tra i generi musicali’: spettacolo musicale con gli alunni della scuola dell'infanzia e primaria di Soldano assieme agli alunni della scuola di Perinaldo. Piazzetta del Rossese





MERCOLEDI’ 31 MAGGIO



SANREMO

10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

10.00-18.00. ‘Sanremo Photo Festival’ (1ª edizione): mostra fotografica ‘Dal bianco e nero al colore’ di Giuliana Traverso, a cura di Orietta Bay, organizzata dall' Associazione Culturale Spazivisivi (più info). Forte di Santa Tecla, fino al 22 giugno (fino al 18 giugno h 10/13-15/18, dal 21 giugno h 17.30/23)



10.00. ‘Gino Galli. La riscoperta di un pittore tra futurismo e ritorno all’ordine. I rapporti con Sanremo e la rivista ‘La Costa azzurra’’: mostra di documenti a cura di Giancarlo Carpi allestita dal prof Emmanuele Lo Giudice e dagli studenti del terzo anno di Architettura di interni e Design. Accademia di Belle Arti di Sanremo, via val del Ponte 34, fino al 1 giugno



16.00-20.00. Mostra ‘La Poesia dei Colori’ di Milly Miola. Locali del Whisky a Go Go, via Matteotti 230, fino al 4 giugno, info 0184 507070

IMPERIA



18.30. Per la rassegna ‘Librinsieme - Imperia Città che legge’, Cinzia Leone presenta il libro ‘Vieni tu giorno nella notte’, Mondadori. Dialoga con l’autrice Nadia Schiavini, libraia. Sala Convegni della Biblioteca L.Lagorio, evento gratuito, info 339 2877093

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo, dedicata alle sculture di Marcello Cammi. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino all’8 maggio



ENTROTERRA

CHIUSANICO

10.00. Mostra fotografica con il meglio delle opere pervenute per il decimo Concorso Fotografico Nazionale promosso dall’Associazione Culturale dei Comuni della Valle Impero ‘A Lecca’ in stretta collaborazione con il Circolo Fotografico di Torria. Oratorio di San Giovanni a Torria, fino al 16 giugno

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



PERINALDO

10.00. ‘Agricoltura, Artigianato e Filiere produttive’: incontro con la cittadinanza a cura di Anci Liguria e Regione per la redazione della Strategia della nuova area interna ligure ‘Imperiese’ con consultazione degli attori locali per raccogliere idee per lo sviluppo della comunità rurale delle Valli Imperiesi. Sala comunale, Piazza Mons. A. Rossi 1, confermare partecipazione info@anciliguria.eu



PIGNA

14.30. ‘Ambiente e Patrimonio culturale’: incontro con la cittadinanza a cura di Anci Liguria e Regione per la redazione della Strategia della nuova area interna ligure ‘Imperiese’ con consultazione degli attori locali per raccogliere idee per lo sviluppo della comunità rurale delle Valli Imperiesi. Sala comunale, Piazza Umberto I, confermare partecipazione info@anciliguria.eu

TRIORA



14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MONACO

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



GIOVEDI’ 1° GIUGNO



SANREMO



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

10.00-18.00. ‘Sanremo Photo Festival’ (1ª edizione): mostra fotografica ‘Dal bianco e nero al colore’ di Giuliana Traverso, a cura di Orietta Bay, organizzata dall' Associazione Culturale Spazivisivi (più info). Forte di Santa Tecla, fino al 22 giugno (fino al 18 giugno h 10/13-15/18, dal 21 giugno h 17.30/23)



10.00. ‘Gino Galli. La riscoperta di un pittore tra futurismo e ritorno all’ordine. I rapporti con Sanremo e la rivista ‘La Costa azzurra’’: ultimo giorno della mostra di documenti a cura di Giancarlo Carpi allestita dal prof Emmanuele Lo Giudice e dagli studenti del terzo anno di Architettura di interni e Design. Accademia di Belle Arti di Sanremo, via val del Ponte 34



11.30-13.00. ‘Italian Morning’, convegno nell’ambito Congresso internazionale 2023 organizzato da ICOMIA e IFBSO in collaborazione con Confindustria Nautica con intervento, tra gli altri, del presidente di Confindustria Imperia Barbara Amerio nelle vesti di CEO di Amer Yacht. Royal Hotel

16.00-20.00. Mostra ‘La Poesia dei Colori’ di Milly Miola. Locali del Whisky a Go Go, via Matteotti 230, fino al 4 giugno, info 0184 507070

21.00. Massimo Ranieri con il nuovo spettacolo ‘Tutti i sogni ancora in volo tour’. Teatro Ariston (più info)



IMPERIA



15.00-18.00. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)



20.00. Aspettando la 36ª Festa della bandiera Argentina e Notte Bianca, concerto di Trimurti e Joe Garibaldi (servizio bar, birra e panini con porchetta). Piazza Duomo in frazione Costa d’Oneglia, ingresso gratuito

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo, dedicata alle sculture di Marcello Cammi. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino all’8 maggio

ENTROTERRA

CHIUSANICO

10.00. Mostra fotografica con il meglio delle opere pervenute per il decimo Concorso Fotografico Nazionale promosso dall’Associazione Culturale dei Comuni della Valle Impero ‘A Lecca’ in stretta collaborazione con il Circolo Fotografico di Torria. Oratorio di San Giovanni a Torria, fino al 16 giugno

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)





VENERDI’ 2 GIUGNO



SANREMO

9.00-19.00. ‘Mercatino delle pulci’ con oggetti usati ma anche per chi cerca oggetti nuovi a prezzi convenienti. Piazza Don Lombardi nella frazione di Bussana

10.00. Festa della Repubblica: ammassamento sul solettone di P.zza Colombo, formazione schieramenti militari, associazioni, banda. Intervento dello speaker e del Sindaco con la partecipazione delle scuole + alle 11, inizio corteo, deposizione corona di alloro al Monumento di Via Roma Cso Mombello, onore ai caduti, ripresa corteo e termine cerimonia in Piazza Colombo + pranzo presso la Base Logistica

10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



10.00-18.00. ‘Due Secoli di Moda Maschile’: mostra di abiti ed accessori curata da Centro Studi Stan Kenton al Forte di Santa Tecla, fino al 3 luglio

10.00-18.00. ‘Sanremo Photo Festival’ (1ª edizione): mostra fotografica ‘Dal bianco e nero al colore’ di Giuliana Traverso, a cura di Orietta Bay, organizzata dall' Associazione Culturale Spazivisivi (più info). Forte di Santa Tecla, fino al 22 giugno (fino al 18 giugno h 10/13-15/18, dal 21 giugno h 17.30/23)



11.00. ‘Tour Ariston’: visita guidata dietro le quinte e nella storia del teatro Ariston, il più celebrato d’Italia (5 euro). Ritrovo nella hall del Teatro Ariston (più info)

16.00-20.00. Mostra ‘La Poesia dei Colori’ di Milly Miola. Locali del Whisky a Go Go, via Matteotti 230, fino al 4 giugno, info 0184 507070

21.00. Concerto Lirico Sinfonico con i vincitori del concorso ‘Anita Cerquetti’ diretti dal M° Sayumi Kaneko con il Soprano Albertina Del Bo, il Mezzosoprano Alfredo Sorichetti e il Basso Svetol1k Belosliudov. In Programma musiche di Mozart, Mascagni, Puccini, Rossini, Donizetti, Verdi, Mozart. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso gratuito, ingresso gratuito

IMPERIA

9.30-12.30. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 18.30/22.30. Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

11.30-19.00. Giornata inaugurale della 22ª edizione della Fiera del libro a Imperia dal tema ‘Il Tempo inventato’: incontri con gli autori, caffè letterari, conferenze, mostre. Tra gli ospiti Stefano Zecchi, Lorenzo Beccati, Antonio Caprarica, Mario Giordano, Enrico Vanzina. Via Cascione e via XX Settembre nel Centro storico di Porto Maurizio, fino al 4 giugno (il programma a questo link)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



VALLECROSIA

18.00-24.00. ‘WineAround in Riviera 2023’: una due giorni dedicata all’eccellenza enogastronomica. Giardini della Casa Valdese di Via Col. Aprosio 255, anche domani, ingresso gratuito (il programma a questo link)

BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo, dedicata alle sculture di Marcello Cammi. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino all’8 maggio

OSPEDALETTI

17.00. 77esimo anniversario della Repubblica + Festeggiamenti di Sant'Erasmo: S. Messa presso Piazzetta Sant'Erasmo + alle 18, Processione lungo le vie cittadine fino alla Spiaggia comunale con Benedizione del Mare + ripartenza Processione fino in Piazza Caduti di Nassiyria per la Festa della Repubblica con deposizione corona d'alloro, intervento degli alunni della scuola secondaria ‘E. De Amicis’, Allocuzione del Sindaco, Consegna di una copia della Costituzione Italiana ai ragazzi residenti che compiono 18 anni. Ritorno in piazzetta Sant'Erasmo lungo via Roma + piccolo rinfresco a cura de ‘U Descu Spiareté’. Partecipa l'Orchestra Filarmonica Giovanile ‘Città di Ventimiglia’



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Fattorie di Gusto: mercatino di tipicità a cura di Confesercenti sul Lungomare delle Nazioni, fino al 4 giugno

ENTROTERRA

CIPRESSA

16.00. ‘Cipresstock’: concerti fino a tarda notte degli Ultra Suoni, la Berben Band, i Funky Monks, i Ligeres, La Premiata Banda e Dj Tex (ricco menù con primi piatti, rostelle, salsiccia, porchetta, frittura di totani, caciocavallo impiccato e molto altro). Torre Gallinaro, anche domani (più info)

CHIUSANICO

10.00. Mostra fotografica con il meglio delle opere pervenute per il decimo Concorso Fotografico Nazionale promosso dall’Associazione Culturale dei Comuni della Valle Impero ‘A Lecca’ in stretta collaborazione con il Circolo Fotografico di Torria. Oratorio di San Giovanni a Torria, fino al 16 giugno



CHIUSAVECCHIA



9.00-21.00. Expo Valli impero & Maro (1ª edizione): evento di tre giorni alla scoperta del territorio con Stand Gastronomici, Laboratori, Eventi, Escursioni, Convegni, Degustazioni. Dimostrazioni. Luoghi vari, fino al 4 giugno (il programma a questo link)

DOLCEACQUA



9.00-13.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak (h 10/13-14.30/17.30). Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



TRIORA

14.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)



FRANCIA

MONACO



10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)

20.30. Il nuovo spettacolo di Baptiste Lecaplain ‘Voir les Gens’ divertente, colorato e aperto a tutti. Grimaldi Forum Monaco (più info)



SABATO 3 GIUGNO



SANREMO



8.00-19.00. Mercatino ‘Piccolo Brocante’ in Piazza San Siro



9.00-18-00. Giornata Studio su temi di etica e bioetica, con la partecipazione di S. Em. za Card. Willem Jacobus Eijk, bioeticista, medico, teologo ed arcivescovo di Utrecht, del prof. Pasquale Lillo, docente alla LUMSA di Roma e, nel pomeriggio, di una Docente universitaria e ginecologa sui temi di bioetica e di procreazione. Modera il prof. Pietro Grassi, docente di bioetica all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e alla Pontificia Università della S. Croce in Roma. Centro Don Orione’, Via Galileo Galilei 713 (il programma a questo link)



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)

10.00-18.00. ‘Due Secoli di Moda Maschile’: mostra di abiti ed accessori curata da Centro Studi Stan Kenton + ‘Swing Corner of the Fortress’: concerti swing collaterali alla mostra curati da Centro Studi Stan Kenton. Forte di Santa Tecla, fino al 2 luglio

10.00-18.00. ‘Sanremo Photo Festival’ (1ª edizione): mostra fotografica ‘Dal bianco e nero al colore’ di Giuliana Traverso, a cura di Orietta Bay, organizzata dall' Associazione Culturale Spazivisivi + Workshop di fotografia Michele Di Donato (più info). Forte di Santa Tecla, fino al 22 giugno (fino al 18 giugno h 10/13-15/18, dal 21 giugno h 17.30/23)



16.00-20.00. Mostra ‘La Poesia dei Colori’ di Milly Miola. Locali del Whisky a Go Go, via Matteotti 230, fino al 4 giugno, info 0184 507070

23.30. ‘Bay Music Saturday’: serata di divertimento al ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda notte sotto le stelle con animazioni e performance ormai conosciute e apprezzate. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info 348 3984066 (più info)



IMPERIA



9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

10.30-19.00. Seconda giornata della 22ª edizione della Fiera del libro a Imperia dal tema ‘Il Tempo inventato’: incontri con gli autori, caffè letterari, conferenze, mostre. Tra gli ospiti Stefano Zecchi, Lorenzo Beccati, Antonio Caprarica, Mario Giordano, Enrico Vanzina. Via Cascione e via XX Settembre nel Centro storico di Porto Maurizio, fino al 4 giugno (il programma a questo link)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

19.30-2.00. ‘Welcome Festival 2023’: evento musicale green a favore della Sorridi con Pietro Onlus con possibilità di mangiare direttamente in loco, grazie alla partecipazione del Comitato San Giovanni che ha creato un apposito menù per la serata. Esibizioni musicali di Gio Nola, Otk, Semex, Dj Tommy Marchese, Cash, Yøshi, Ramox + musiche anni '80/'90 a cura della band Lambertz e del duo Masala&Foresta. Piazza Marinai d'Italia (biglietto acquistabile online sull'app DICE, al costo di 20 euro, o direttamente alla cassa, il giorno dell'evento al costo di 25 euro)



VENTIMIGLIA



20.45. Per la Stagione Concertistica ‘Divertimenti Musicali’, concerto della Giovane Orchestra della Riviera dei fiori ‘Note Libere’. Sala Polivalente della Chiesa di Sant’Agostino, ingresso libero



VALLECROSIA

8.30-18.30. ‘AnticArte’: mercatino commerciale di antiquariato e collezionismo. Solettone sud (ogni primo sabato di tutti i mesi)

18.00-24.00. ‘WineAround in Riviera 2023’: una due giorni dedicata all’eccellenza enogastronomica. Giardini della Casa Valdese di Via Col. Aprosio 255, ingresso gratuito (il programma a questo link)

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



10.30-21.00. ‘Ciaraffi in Fiore’: Artisti nei carugi + Concorso di decorazione floreale + Atelier di fotografia + Atelier di pittura + premiazione concorsi + Piazze a carugi della città alta, anche domani

17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo, dedicata alle sculture di Marcello Cammi. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino all’8 maggio

OSPEDALETTI



17.00. Nel centenario della morte della scrittrice Katherine Mansfield ‘Ritratto di K.M.: la donna degli antipodi’ con relatrice Roberta Trice. Introduce Loretta Marchi. Musiche a cura della violoncellista Lulia Sanna. Al termine breve passeggiata alla ricerca dei luoghi frequentati da K.M a Ospedaletti. Evento organizzato da Club per l'UNESCO di Sanremo. Sala ‘La Piccola’ (ex scalo merci)

TAGGIA ARMA

15.00-22.00. ‘Shopping in Musica’: animazione per bambini con Baz Animotion (h 15/17.30) + Berben Band (h 18/19.30) + Cipo Sugar Band, tributo a Zucchero (h 20/22) + Servizio bar con spuntini, panini, rostelle. Via Boselli

SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Fattorie di Gusto: mercatino di tipicità a cura di Confesercenti sul Lungomare delle Nazioni, fino al 4 giugno



17.00. Torneo regionale di beach bocce: gara - aperta a tutti (anche non tesserati FIB). Area beach volley, in fondo a via della Resistenza (a partire dalle 15.30 circa e fino alle 16.45 possibilità di iscriversi in loco), info 0183 400 469.



CERVO



21.30. Per la rassegna ‘Cervo ti strega’ (10ª edizione), incontro con i finalisti del Premio Strega ‘Poesia’. Conduce Eugenio Ripepi con Stefano Petrocchi e Francesca Rotta Gentile. Intermezzi musicali a cura di Eugenio Ripepi – voce, chitarra, Corrado Trabuio – violino. Piazza dei Corallini (info e acquisto biglietti a questo link)

ENTROTERRA

CIPRESSA

11.00. ‘Cipresstock’: esibizione del Duo Frei, Chiara Ragnini, Mr. Sleazy, Radio Reset, The Wavers 51 e Dj Gash (ricco menù con primi piatti, rostelle, salsiccia, porchetta, frittura di totani, caciocavallo impiccato e molto altro). Torre Gallinaro (più info)

CHIUSANICO

10.00. Mostra fotografica con il meglio delle opere pervenute per il decimo Concorso Fotografico Nazionale promosso dall’Associazione Culturale dei Comuni della Valle Impero ‘A Lecca’ in stretta collaborazione con il Circolo Fotografico di Torria. Oratorio di San Giovanni a Torria, fino al 16 giugno

CHIUSAVECCHIA



9.00-21.00. Expo Valli impero & Maro (1ª edizione): secondo di tre giorni dedicati alla scoperta del territorio con Stand Gastronomici, Laboratori, Eventi, Escursioni, Convegni, Degustazioni. Dimostrazioni. Luoghi vari, fino al 4 giugno (il programma a questo link)

DOLCEACQUA



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



MOLINI DI TRIORA



19.30. ‘E lizzette de San Zane’: percorso enogastronomico per i carruggi del borgo allietato dalla musica delle band che parteciperanno al concorso ‘Belin, che band!’ (tutti i dettagli a questo link)

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



TRIORA



10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MENTON

9.00-19.00. 12ª edizione del Salone dell’Auto a cura Segui le notizie del Rotary Club. Stade Rondelli, Promenade de la Mer 18, anche domani (più info)



MONACO



10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)





DOMENICA 4 GIUGNO



SANREMO



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



10.00-18.00. ‘Due Secoli di Moda Maschile’: mostra di abiti ed accessori curata da Centro Studi Stan Kenton. Forte di Santa Tecla, fino al 2 luglio

10.00-18.00. ‘Sanremo Photo Festival’ (1ª edizione): mostra fotografica ‘Dal bianco e nero al colore’ di Giuliana Traverso, a cura di Orietta Bay, organizzata dall' Associazione Culturale Spazivisivi (più info). Forte di Santa Tecla, fino al 22 giugno (fino al 18 giugno h 10/13-15/18, dal 21 giugno h 17.30/23)



14.45. Arrivo al Palafiori di Corso Garibaldi della 52esima Granfondo Milano – Sanremo non competitiva che ripropone lo stesso percorso dei grandi campioni della Classica di Primavera (più info)

16.00-20.00. Ultimo giorno della Mostra ‘La Poesia dei Colori’ di Milly Miola. Locali del Whisky a Go Go, via Matteotti 230, info 0184 507070

19.00-24.00. Audizioni di selezione per poter partecipare a ‘Il Cantagiro’con possibilità di partecipare anche con un brano edito/cover. Risto-Pub Mamely di via Gioberti 37, indispensabile la prenotazione allo 0184 610641 (ogni prima domenica del mese)

IMPERIA



11.30-19.00. Ultimo giorno della 22ª edizione della Fiera del libro a Imperia dal tema ‘Il Tempo inventato’: incontri con gli autori, caffè letterari, conferenze, mostre. Tra gli ospiti Stefano Zecchi, Lorenzo Beccati, Antonio Caprarica, Mario Giordano, Enrico Vanzina. Via Cascione e via XX Settembre nel Centro storico di Porto Maurizio (il programma a questo link)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)

16.00. ‘Passeggiata tra gli Ulivi e le Ginestre’ (11a edizione): festa dell’affido familiare, manifestazione non competitiva rivolta alle famiglie con percorso Giallo e percorso Verde (a cura dell’Associazione Progetto Famiglia). Ritrovo al santuario di Montegrazie, info 339 7379449 (per saperne di più cliccare questo link)

VENTIMIGLIA



10.30. 'Picnic sull’erba: visita guidata sul tema del Fiore + al termine consegna di un pacco ‘Picnic’ (ingresso con visita guidata & Picnic 20 euro adulti, 10 euro bambini). Giardini Hanbury, Corso Montecarlo 43, prenotazione obbligatoria 0184 229507 (tutte le domeniche)



BORDIGHERA



8.00-18.00. ‘Bordighera Città d'Arte’: mercato antiquario della prima domenica del mese con un vasto assortimento di merci da collezione e di antiquariato. Corso Italia, Piazza Mazzini e Piazza Garibaldi

10.30-21.00. ‘Ciaraffi in Fiore’: Artisti nei carugi + Concorso di decorazione floreale + Atelier di fotografia + Atelier di pittura + premiazione concorsi + Piazze a carugi della città alta, anche domani

17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo, dedicata alle sculture di Marcello Cammi. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino all’8 maggio



OSPEDALETTI

10.00. ‘Passeggiando Assaporando’ (17ª edizione): passeggiata enogastronomica e floricola alla scoperta del territorio e delle tipicità. Mercatino agroalimentare e dell'artigianato con animazioni e intrattenimento musicale (mappa). Centro paese e collina (il programma nella locandina)

16.30. Ottava edizione del Saggio di fine anno degli allievi della Accademia Musicale CPM Edu organizzato dal direttore Roberto Blasi e dai docenti Eleonora Amerio, Veronica Ioppolo, Tony Mercurio ed Enzo Rotondaro. Partecipa la presidente dell’Unicef della provincia di Imperia Colomba Tirari. Presenta Sara Dammicco. Auditorium Comunale

DIANO MARINA

8.00-20.00. ‘Diano Colleziona’: mostra mercato di collezionismo e piccolo antiquariato in Corso Roma e Piazza Martiri della Libertà (ogni prima domenica del mese)



SAN BARTOLOMEO AL MARE



9.00. Fattorie di Gusto (ultimo giorno): mercatino di tipicità a cura di Confesercenti sul Lungomare delle Nazioni

ENTROTERRA

BAJARDO

8.30. Raduno degli Alpini con la partecipazione della ‘Fanfara Col di Nava’

CERIANA



9.00-17.00. Mercatino solidale dell’artigianato locale e degli hobbisti in Piazza Marconi (ogni prima domenica del mese)



CHIUSANICO

10.00. Mostra fotografica con il meglio delle opere pervenute per il decimo Concorso Fotografico Nazionale promosso dall’Associazione Culturale dei Comuni della Valle Impero ‘A Lecca’ in stretta collaborazione con il Circolo Fotografico di Torria. Oratorio di San Giovanni a Torria, fino al 16 giugno

CHIUSAVECCHIA



9.00-21.00. Expo Valli impero & Maro (ultimo giorno della 1ª edizione): evento dedicato alla scoperta del territorio con Stand Gastronomici, Laboratori, Eventi, Escursioni, Convegni, Degustazioni. Dimostrazioni. Luoghi vari (il programma a questo link)

DOLCEACQUA



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)



PERINALDO



8.30. Giro di Perinaldo: Trail Running competitivo di 15 Km e non competitivo di 5 Km. Partenza alle 9.30 presso la Sede degli Alpini (più info)



PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

MENTON

9.00-19.00. 12ª edizione del Salone dell’Auto a cura Segui le notizie del Rotary Club. Stade Rondelli, Promenade de la Mer 18, anche domani (più info)



MONACO



8.00-18.00. ‘Il Mercatino della Rocca’ con una trentina di espositori a cura dell’Associazione di Quartiere Le Rocher. Allée Saint Jean-Paul II, Monaco-Ville, ingresso libero e gratuito

9.00. ‘Upaint’, Festival Street Art con la partecipazione di artisti di strada di fama mondiale con possibilità di cimentarsi con le bombolette spray grazie al ritorno del muro di espressione gratuito. Esplanade du Larvotto, fino al 7 giugno (più info)

10.00-17.00. ‘Il Principe a casa sua’: mostra nell’ambito del centenario del Principe Ranieri III con cento immagini fisse e in movimento rappresentative della personalità e dell'opera del sovrano, scattate a Palazzo e negli altri luoghi di residenza, accostate a oggetti o documenti rari ad esse relativi. Grandi Appartamenti del Palazzo dei Principi, fino al 20 agosto (più info)



18.00. ‘Carmina Burana’: Concerto sinfonico con Kazuki Yamada (direzione d'orchestra), Charles Richard-Hamelin (pianoforte), Mari Eriksmoen (soprano), Matthias Rexroth (controtenore), Adrian Eröd (baritono), CBSO Chorus (Simon Halsey, direttore di coro). In programma: Strauss e Orff.. Grimaldi Forum Monaco (più info)

