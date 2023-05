Tiro con l'Arco: bel fine settimana di sport per gli arcieri San Bartolomeo

Sabato sul campo di tiro con l’arco di San Bartolomeo al Mare si è svolta una gara amichevole, riservata agli arcieri più giovani, organizzata in collaborazione con la Libertas, ente di promozione sportiva, con la quale la Fitarco (Federazione italiana di tiro con l’arco) ha firmato una convenzione lo scorso novembre. Alla manifestazione erano presenti il consigliere federale Fitarco Enrico Rebagliati e il rappresentante provinciale della Libertas.

Tra i ragazzi maschili divisione olimpica secondo posto per Alessio Calleri e terzo posto per Francesco Falchi. Tra le ragazze arco nudo primo posto per Giulia De Marchi, che si aggiudica anche il primo posto assoluto tra le ragazze.

Oggi gli arcieri San Bartolomeo sono stati impegnati alla gara nazionale di Alpignano (TO), i nostri portacolori si sono ben difesi. Terzo posto master arco nudo per Maurizio Gabrielli, che raggiunge i punteggi di qualificazione ai campionati italiani, undicesimo posto per Cesare Argento e tredicesimo posto per Beppe Capalbo. Il terzetto si aggiudica il bronzo a squadre.

Prossimo impegno per i gialloblù la gara di Stella San Giovanni dell’11 giugno.