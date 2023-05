Bordighera: dal 10 giugno, sei affascinanti appuntamenti con giornaliste, scrittrici, cantanti e attrici nel nome di Irene Brin

L’Associazione Irene Brin, la Proloco di Sasso, con il sostegno del Comune di Bordighera, propone cinque imperdibili incontri letterari-musicali con grandi giornaliste e scrittrici con in più brillante Incontro teatrale-letterario alla scoperta di Irene Brin proprio nell’ incantevole giardino di Irene Brin a Sasso di Bordighera.

"A partire da sabato 10 giugno a domenica 10 settembre - spiegano gli organizzatori - avrà inizio un affascinante percorso, dalle Sirene, figure femminili nell' antica Grecia a Lina , letterata e amica di Calvino, alle differenze tra scrittrici e scrittori a Queen Elizabeth... e molto altro , con musica raffinata in un contesto di natura meravigliosa.



Primo appuntamento sabato 10 giugno alle ore 17.30 incontro con Federica Brunini ‘La Regina mi ha detto. Queen Elisazabeth in parole sue’ ed. Gribaudo. Dialoga con Alessandra Di Pietro, autrice di Rai 1. Intermezzi musicali a cura della cantante Ines Aliprandi con alla chitarra Giovanni Peirone.

Federica Brunini è scrittrice, giornalista, blogger e instancabile viaggiatrice.

Direttore di The Good Life Italia, ha scritto per il Corriere della Sera, L'Espresso, People USA, Vanity Fair, Glamour e molte altre testate internazionali, ed è ‘Royal Watcher’ per il settimanale Grazia.

Ha pubblicato: Sarò regina. La vita di Kate Middleton come me l'ha raccontata lei (Sonzogno, 2011), La matematica delle bionde (Giunti, 2013), Travel Therapy: il viaggio giusto al momento giusto (Emma Books, 2016), Quattro tazze di tempesta (Feltrinelli, 2016) e il best seller Due sirene in un bicchiere (Feltrinelli, 2018), tradotto in Spagna, Olanda, Lituania e Cina, che presto sarà una serie tv.

Il suo ultimo libro La Regina mi ha detto ed. Gribaudo, è attualmente in libreria, insieme a La circonferenza dell’alba (Feltrinelli, 2020).

Già responsabile della comunicazione per ONG e istituzioni in Italia e all'estero, è consulente e PR specializzata in Situational Awareness.

Autrice di diverse guide viaggio (TCI) è la fondatrice della Travel Therapy in Italia.

Vive con la valigia tra Milano e il mondo.www.feltrinellieditore.it www.federicabrunini.com

La cantante Ines Aliprandi

Laureata in Lettere Moderne all’Università degli Studi di Genova e in Jazz al Conservatorio ‘N. Paganini’ di Genova, è titolare di cattedra - presso lo stesso Conservatorio del capoluogo ligure - di Poesia per Musica e Drammaturgia Musicale.

Svolge attività musicale, prevalentemente nel settore Jazz, come cantante, pianista, arrangiatrice, e collabora con vari musicisti, per lo più liguri e piemontesi. Ha offerto il proprio contributo ad alcune incisioni discografiche.

In occasione del Centenario dalla nascita di Italo Calvino secondo Interessante appuntamento giovedì 24 agosto alle ore 17.30 ‘Da Lina partigiana e letterata, amica del giovane Calvino’ a ‘Il mondo che verrà. L’altrove di Italo Calvino’. Dialogano le autrici Daniela Cassini e Manuela Ormea. Intermezzi musicali a cura della cantante Francesca Pilade accompagnata alla chitarra da Giovanni Peirone.

Terzo brillante appuntamento sabato 26 agosto alle ore 18.00 ‘Irene Brin - La Moda della Cultura’. Incontro teatrale-letterario alla scoperta di Irene Brin. Un originale viaggio interattivo alla scoperta della grande giornalista, scrittrice, esperta d'Arte e di Moda Irene Brin e del suo meraviglioso Giardino privato e Museo. Attrici in costume alterneranno brillanti interventi teatralizzati a letture a tema, dando vita ad alcuni personaggi tratti dalla sua vita e dalle sue opere. Di e Con Fulvia Roggero e Silvia Villa. E con Erika Rotondaro.

Quarto imperdibile appuntamento letterario-musicale lunedì 28 agosto alle 17.30. Lectio a cura di Laura Pepe: ‘Sirene ma non per scelta: le figure femminili nell’antica Grecia’. Intermezzi musicali a cura del gruppo ‘Ponente Folk Legacy’.

Laura Pepe insegna Istituzioni di diritto romano e Diritto greco antico all’Università degli Studi di Milano. Oltre a libri e saggi accademici su diritto penale e diritto di famiglia nell’antichità, ha scritto diversi manuali di storia antica e grammatica latina per la scuola secondaria superiore. Ha pubblicato Atene a processo. Il diritto ateniese attraverso le orazioni giudiziarie (Zanichelli 2019) e ha curato per il ‘Corriere della Sera’ la collana in 35 volumi ‘Vita degli antichi’ (2020). Collabora come divulgatore scientifico con il canale televisivo Focus. Per Laterza è autrice di Gli eroi bevono vino. Il mondo antico in un bicchiere (2018) e La voce delle Sirene. I Greci e l’arte della persuasione (2020), Storie meravigliose di giovani greci (2022).

Quinto prestigioso appuntamento letterario-musicale martedì 29 agosto con la bravissima scrittrice Sandra Petrignani già finalista al Premio Strega ‘Scrittrici e scrittori: quali differenze?’. Intermezzi musicali a cura del gruppo ‘Ponente Folk Legacy’.

In conclusione sesto interessante appuntamento domenica 10 settembre alle 17.30 con la giornalista e scrittrice Simonetta Sciandivasci ‘I figli che non voglio‘ ed. Mondadori. Dialoga con la giornalista Donatella Alfonso.

Intermezzi musicali a cura della cantante Francesca Pilade e Giovanni Peirone.



Le prenotazioni a tutti gli incontri letterari e musicali sono gratuite e sono possibili presso la libreria ’Amicolibro’ di Bordighera, scrivendo a amicolibro.libreria@tiscali.it, per il solo incontro teatrale-letterario del 26 agosto ORARIO: ore 18 – Durata: 1 ora e 10 circa . Ingresso: euro 7 a persona. Info e prenotazione obbligatoria: +39 3475446651 - +39 3477851494 – teatroxmonet@gmail.com – fb teatroxmonet

Il sito dedicato al giardino di Irene Brin http://www.giardinoirene.it/italiano/informazioni.htm