Stage estivo per giovani portieri della Goalkeeper Academy assieme al Ventimiglia Calcio

La Goalkeeper Academy organizza quest'estate, in collaborazione con il Ventimiglia Calcio, uno stage pensato specificamente per i giovani portieri. L'iniziativa avrà luogo al "Morel" dal 3 al 7 luglio e sarà riservata a ragazzi nati tra il 2006 e il 2012. Per evitare il solleone estivo gli allenamenti si svolgeranno dalle 18 alle 20.

Chi è interessato può chiedere ulteriori informazioni al 3926561818 (Mattia) e al 3291410592 (Luca). Lo stage è un'occasione da non mancare per i giovani portieri per i quali è sempre più necessaria una preparazione specifica.