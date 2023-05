Pallanuoto: la Rari Nantes chiama a raccolta i tifosi per gara-3 dei playout contro Roma

“Tutti alla Cascione”. La Rari Nantes Imperia chiama a raccolta i tifosi per la partita che vedrà domani la formazione femminile ospitare Roma Vis Nova per gara-3 dei playout.

Il fischio d'inizio è in programma alle 11.30 ad opera di Francesco Romolini e Filippo Scarselli, con delega a Paolo Bensaia.

“Tutti i tifosi, appassionati e cittadini sono invitati a partecipare ad un match fondamentale per la nostra società” dichiarano dalla Rari Nantes.