Il progetto “Un solo mare per tutti” fa tappa a Imperia con il campione del mondo di windsurf Matteo Iachino

Lunedì nuova tappa a Imperia per il progetto “Un solo mare per tutti”. È il terzo evento, si svolgerà alla Spiaggia d'Oro, ed è dedicato al rispetto dell’acqua e dell’ambiente marino, organizzato dal Porto dei piccoli con la collaborazione di Ita140, Tirreno Power, Yacht Club Italiano, con Matteo Iachino, campione mondiale di windsurf e protagonista della recente traversata dalla Liguria alla Corsica. L’evento coinvolge anche bambini in stato di fragilità, ospiti delle case famiglia del territorio o in cura presso le strutture ospedaliere locali.

Dalle 15.30 si terranno tre laboratori incentrati sulla sostenibilità ambientale e sulla promozione dei valori degli sport acquatici, ideati dai professionisti del Porto dei piccoli.

I bambini potranno partecipare a “Scopriamo la spiaggia”, laboratorio in cui un biologo marino li coinvolgerà nell’esplorazione dell’arenile e alla raccolta di elementi naturali per scoprirne gli aspetti legati alla morfologia e alla biologia.

Il secondo laboratorio, “Plastic Art”, proporrà la raccolta differenziata dei rifiuti solidi trovati sulla spiaggia, per arrivare a elaborare un’opera ecosostenibile a tema marino imparando a conoscere l’origine dei rifiuti e come evitarne la dispersione.

Nel terzo laboratorio, “Io e le onde”, i bambini proveranno attraverso il gioco a navigare come Matteo Iachino con un windsurf ricreato con tavole e teli sulla spiaggia.