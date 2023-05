Calcio giovanile. I 2014-2015 della Golfo Dianese vincono il torneo Città di Ceriale

Seconda vittoria in pochi giorni per i ragazzi della categoria Primi Calci 2014-2015 della Golfo Dianese che, dopo aver trionfato a Camporosso nel torneo CME Tasselli, nello scorso weekend si sono aggiudicati anche il torneo Città di Ceriale. Anche in questo caso il gruppo allenato dal mister Davide Garibizzo con vice allenatori Davide Armato e Angelo Ghirardi ha fatto un percorso netto molto convincente: 2-0 al Ceriale, 1-0 al Millesimo, 2-1 al Chisola e 1-0 al Vado.

Nel gironcino finale, la Golfo Dianese ha superato nuovamente il Chisola per 2-0 e poi ha pareggiato 1-1 con la Villanovese aggiudicandosi il primo posto.

Dopo Camporosso, anche a Ceriale grande soddisfazione per il mister e i suoi collaboratori, per i giovani calciatori e per le famiglie.