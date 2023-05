Bordighera Nuoto protagonista con 16 atleti al 19° Campionato Nazionale

Sabato nella piscina da 50 metri dell’impianto sportivo “Zanelli” di Savona, si sono svolte le premiazioni finali del XII° circuito di livello regionale del CSI Liguria, dove la ASD Bordighera Nuoto è salita otto volte sul gradino più alto del podio, raccogliendo quattro argenti e cinque bronzi, classificando al primo posto su sette partecipanti anche nella classifica delle società, con un punteggio di 60 punti. A seguire la RN Savona e 3° classificata la RN Spezia.

Le altre società che hanno aderito al circuito di nuoto sono state: Gesco Nuoto Alassio, Aquarium Vallescrivia, Rari Nantes Cairo Montenotte-Acquiterme e Amatori Nuoto Savona.

In occasione della premiazione finale si è svolta anche la presentazione della delegazione ligure che parteciperà al 19° Campionato Nazionale di Nuoto del CSI in programma dal 31 maggio al 4 giugno a Lignano Sabbiadoro.

Su 75 atleti convocati, 16 sono quelli tesserati con la ASD Bordighera Nuoto: Violante Grilz Alborno (Es. A), Matilde Barbero (Rag), Elia Bertocchi (Jun), Sergio Dolce (M3), Samuele Peri (Cad), Victoria Pigounakis (Es. A), Giorgia Perri (Rag), Edoardo Pozzebon (M1), Samuele Ruolo (Es. C), Irida Sabli (Jun), Sara Squitieri (Es. B), Serena Squitieri (Cad), Giorgia Violi (Cad), Bianca Voivoda (Es. A), Alessandro Rebaudo (Sen), Sabrina Floris (M3).

Allenatori accompagnatori saranno Sabrina Floris e Alessandro Rebaudo, che si cimenteranno anche come atleti. La partenza è prevista per mercoledì. “Auguriamo ad ognuno di loro di poter raccogliere ottimi risultati e vedere premiati gli sforzi di un’intera stagione sportiva” dichiarano dalla società.