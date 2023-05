Arma di Taggia: sabato prossimo, ‘Shopping in musica’ a cura di Pour Parler & Cafè Tiffany

Sabato 3 giugno, Pour Parler & Cafè Tiffany in collaborazione con Confesercenti, presentano ad Arma di Taggia 'Shopping in musica'. Via Boselli sarà movimentata da banchetti per lo shopping, un palco con musica dal vivo e animazione per i più piccoli.

"Quest'idea - spiegano gli organizzatori - nasce per valorizzare ulteriormente la via centrale di Arma di Taggia, ricca di commercianti ed attività, dando un caloroso benvenuto ai primi turisti della stagione estiva in arrivo durante il ponte. L'evento vedrà la partecipazione della Berben Band, un gruppo locale e della Cipo Sugar Band, proveniente da Torino con un tributo a Zucchero. Un'attenzione particolare sarà dedicata ai più piccoli, con le animazioni di Baz in una speciale caccia al tesoro per le vie di Arma, oltre al truccabimbi di Laveneziana M.

Una stretta collaborazione è nata tra i commercianti di Arma di Taggia e non solo. L'evento prevede la partecipazione di stand espositivi e l'apertura dei negozi su tutta Via Boselli, garantendo così il successo dell'iniziativa. Questa bellissima sinergia permetterà di unire musica e shopping in un'esperienza unica pensata per tutta la famiglia". L'evento è patrocinato dal Comune di Taggia.

