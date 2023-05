Incidente questa mattina sulla statale tra Trucco e Porra. Per cause in fase di accertamento, uno scooter con due persone a bordo è finito a terra.

I due occupanti del mezzo hanno riportato serie ferite agli arti superiori e sono stati trasportati all'ospedale di Sanremo.

Sul posto sono intervenute le ambulanze della Croce Azzurra di Vallecrosia e della Croce Verde Intemelia oltre all'automedica del 118, ai Carabinieri e alla Polizia Locale.