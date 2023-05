Ventimiglia: cagnolina di un senzatetto investita nella città alta, scatta la raccolta fondi

Sono ore di grande apprensione per le sorti di 'Pupetta', la cagnolina di un senzatetto investita questa mattina in via Garibaldi a Ventimiglia alta. 'Pupetta' è stata subito curata nella clinica veterinaria di Ventimiglia, ma le sue condizioni sono subito apparse troppo gravi ed è quindi stato necessario il trasferimento al poliambulatorio veterinario di Taggia. Lì sono state riscontrate alcune fratture al bacino.

Per sostenere le cure è stata una raccolta fondi, al momento le spese ammontano a 540 per stabilizzarla prima dell'intervento. “Abbiamo bisogno di tutti voi per poterla curare al meglio” recita l'annuncio.