Sanremo: pozzetto scoperto nel parco di Villa Ormond, interviene la Polizia Locale (foto)

La Polizia Municipale di Sanremo è stata chiamata a intervenire all'interno del parco di Villa Ormond per la messa in sicurezza un'area all'interno della quale si trovava un pozzetto di ispezione di circa due metri rimasto scoperto. Una circostanza piuttosto pericolosa per una zona frequentata da famiglie con bambini e animali domestici.

Qualcuno ha probabilmente rimosso i due pesanti chiusini in cemento lasciando così il pozzo senza protezione. Gli agenti, dopo aver delimitato l'area, hanno contattato il personale del Comune per la sistemazione.