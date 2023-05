CINEMA: orari, trame e stellette dei film in programmazione oggi, sabato 27 maggio 2023

La programmazione nelle sale della provincia di Imperia. In locandina e nelle immagini il film al Roof 3 dell'Ariston di Sanremo e alla Sala 2 del cinema Imperia do Oneglia

SANREMO

Ariston (tel. 0184 506060)

- FAST X – ore 17.00 - 21.00 – di Louis Leterrier - con Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jason Momoa – Azione/Avventura - "Anni fa, a Rio de Janeiro, durante un incredibile inseguimento, Dom ha causato la morte di un narcotrafficante, Reyes, e ha quasi ucciso anche suo figlio Dante. Questi, divenuto mentalmente instabile, ha passato il tempo studiando Dom e pianificando la propria vendetta. Per prima cosa si impossessa dei mezzi cybertecnologici di Cypher e attira in un trappola gli amici di Dom al servizio della CIA. Dante non vuole solo uccidere la propria nemesi, ma farlo soffrire, per questo cerca di catturare anche il figlio Brian Marcos, che Dom affida al fratello Jakob. Anche alla CIA le cose non si mettono bene, Mr. Nobody è infatti scomparso e sua figlia Tess, fedele a Dom, non ha l'autorità per impedire al nuovo leader Aimes di dare la caccia a Dom e ai suoi...”

Voto della critica: **

Cinema Ritz (tel. 0184 506060)

- LA SIRENETTA (3D) – ore 16.45 - 19.10 - 21.30 – di Rob Marshall - con Halle Bailey, Mahmood, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem - Musical/Avventura - "Ariel è una sirena, una delle sette figlie del Re Tritone, ma ha una passione per il mondo di superficie che il padre non gradisce. Rischia la vita tra gli squali per esplorare i relitti in fondo al mare e raccogliere oggetti della terraferma, per lei molto misteriosi. Quando durante una tempesta salva un bel marinaio, che è anche un principe, ne resta perdutamente innamorata. I divieti del padre servono solo a spingerla in direzione di Ursula, la strega del mare, che le offre di renderla umana in cambio della sua voce. Ariel accetta e avrà solo tre giorni di tempo per baciare il principe, un'impresa ulteriormente complicata dal sortilegio della strega, che gioca sporco e le ruba anche la memoria...”

Voto della critica: ***

Roof 1 (tel. 0184 506060)

Tripla Programmazione

- SUPER MARIO BROS – IL FILM – ore 16.30 - di Aaron Horvath, Michael Jelenic - Animazione - "Un idraulico di nome Mario viaggia attraverso un labirinto sotterraneo con suo fratello Luigi per salvare un regno minacciato. Durante il tentativo di riparare una tubatura sotterranea, i due fratelli idraulici Mario e Luigi vengono magicamente catapultati in un universo straordinario, attraverso un misterioso condotto, e finiranno per rimanere divisi. Ritrovatosi nel nuovo mondo, Mario intraprenderà un’avventura alla ricerca di Luigi, ma non sarà da solo. A dargli sostegno saranno infatti Toad, un abitante del Regno dei Funghi, e la Principessa Peach, una guerriera che sa combattere ma anche elargire saggi consigli. Mentre sta per arrivare il cattivo Bowser, atteso da Peach e da tutto il Regno, Mario dovrà imparare a destreggiarsi nell’universo fatato e non potrà evitare di unirsi alla resistenza contro Bowser, magari trovando altri alleati lungo la strada…”

Voto della critica: ***

- FAST X – ore 18.15 – di Louis Leterrier - con Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jason Momoa – Azione/Avventura - "Anni fa, a Rio de Janeiro, durante un incredibile inseguimento, Dom ha causato la morte di un narcotrafficante, Reyes, e ha quasi ucciso anche suo figlio Dante. Questi, divenuto mentalmente instabile, ha passato il tempo studiando Dom e pianificando la propria vendetta. Per prima cosa si impossessa dei mezzi cybertecnologici di Cypher e attira in un trappola gli amici di Dom al servizio della CIA. Dante non vuole solo uccidere la propria nemesi, ma farlo soffrire, per questo cerca di catturare anche il figlio Brian Marcos, che Dom affida al fratello Jakob. Anche alla CIA le cose non si mettono bene, Mr. Nobody è infatti scomparso e sua figlia Tess, fedele a Dom, non ha l'autorità per impedire al nuovo leader Aimes di dare la caccia a Dom e ai suoi...”

Voto della critica: **

- ESTERNO NOTTE - PARTE II – ore 20.50 - di Marco Bellocchio - con Fabrizio Gifuni, Margherita Buy, Toni Servillo, Fausto Russo Alesi, Daniela Marra - Drammatico - "Focus sui fatti di cronaca occorsi durante il 1978, riguardanti il rapimento e la prigionia di Aldo Moro, Presidente della DC e principale sostenitore dell'alleanza con il PCI, un'alleanza che per la prima volta avrebbe instaurato un governo di sinistra in un paese occidentale. Dopo il brutale rapimento e l'uccisione della scorta di Moro, il Presidente della DC viene tenuto prigioniero per cinquantacinque giorni, quasi due mesi di trattative, fallimenti, speranze, paure. Alla fine, in un'epoca storica segnata dal terrore delle Brigate Rosse, il corpo di Moro viene rinvenuto in un'auto, nel centro di Roma. Esattamente a metà strada tra la sede della DC e quella del PCI…”

Voto della critica: ****

Roof 2 (tel. 0184 506060)

- GUARDIANI DELLA GALASSIA VOL.3 – ore 17.15 - 21.15 – di James Gunn - con Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Karen Gillan, Pom Klementieff – Azione/Avventura/Fantascienza - "I Guardiani della Galassia continuano a rendere più ospitabile la loro base, la struttura spaziale chiamata Knowhere, dove tra le altre cose diffondono anche buona musica. Peter Quill è però inconsolabile per la perdita di Gamora, che è ancora in vita ma in una versione proveniente da una diversa linea temporale, dove non ha mai avuto alcuna relazione gli altri Guardiani. Il capo della squadra è così in preda ai fumi dell'alcol quando i Guardiani vengono attaccati da Adam Warlock, che riesce a ferire gravemente Rocket. I tentativi di curare il geniale procione falliscono, perché è stato installato in lui un sistema di sicurezza che ne impedisce ogni alterazione. Per salvarlo i Guardiani dovranno risalire alle origini di Rocket e affrontare il suo creatore: l'Alto Evoluzionario, un essere quasi divino deciso e creare una razza perfetta per popolare la propria utopia...”

Voto della critica: ****

Roof 3 (tel. 0184 506060)

- RENFIELD – ore 17.30 - 19.30 - 21.30 – di Chris McKay - con Nicholas Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina, Ben Schwartz, Shohreh Aghdashloo – Commedia/Fantasy/Horror - "Robert Montague Renfield in un gruppo di auto coscienza - assieme ad altre persone con problemi psicologici e relazionali - rivela di essere in una relazione distruttiva. Non rivela però che la sua relazione è nientemeno che con il conte Dracula, il vampiro del quale è servitore da decine e decine di anni. Adesso Dracula è un po' malconcio - in seguito a un tentativo di eliminarlo da parte di alcuni cacciatori di vampiri che hanno invano cercato una sponda in Renfield - e attende che il suo servitore gli porti delle vittime con cui riguadagnare salute e potenza. Nello svolgere il suo compito, Renfield si trova suo malgrado coinvolto in una lotta contro una banda criminale venendo in contatto in questo modo con l'integerrima poliziotta Rebecca Quincy, che della lotta contro quella banda ha fatto una ragione di vita. Sola in una città dove i suoi colleghi sono in larga parte corrotti, Rebecca trova un improbabile alleato in Renfield, che vuole trovare la forza di superare la sua sottomissione a Dracula. Il vampiro, però, non ci sta e ha dei piani diversi...”

Voto della critica: ***

Roof 4 (tel. 0184 506060)

Doppia Programmazione

- DALILAND – ore 17.00 – di Mary Harron - con Ben Kingsley, Barbara Sukowa, Christopher Briney, Rupert Graves, Alexander Beyer - Biografico - "New York, 1973, Salvador Dalì vive al Ritz insieme alla moglie Gala e sta preparando la sua prossima personale. James, un giovane stagista di una galleria, viene scelto da Dalì in persona affinché gli faccia da assistente personale mentre ultima le tele da esporre. James ha così l'occasione di osservare da vicinissimo la parabola discendente di uno dei più grandi artisti di sempre. L'uomo dietro l'artista, che James ha modo di conoscere, è pressoché distrutto: i discorsi di Dalì sono imbevuti in un'insopprimibile angoscia per la morte, conduce uno stile di vita che lo consuma, sia economicamente che emotivamente, mentre il Parkinson galoppante riduce sempre le sue capacità artistiche al lumicino...”

Voto della critica: ****

- SANCTUARY – ore 19.15 - 21.30 – di Zachary Wigon - con Margaret Qualley, Christopher Abbott - Drammatico/Thriller - "Nella suite di un albergo di lusso si incontrano un uomo sulla trentina e una giovane avvocatessa chiamata per delle verifiche burocratiche sulle abitudini di vita del suo cliente. L'uomo è Hal Porterfield, erede di una catena di alberghi e prossimo amministratore delegato di un impero milionario; la donna si chiama invece Rebecca, è aggressiva e misteriosa, e in realtà è una dominatrice assunta dallo stesso Hal per testare la propria tenuta psicologica sul lavoro. Presto il colloquio rivela la sua natura di finzione, ma anche fuori dalla parte Rebecca non abbandona il serratissimo gioco di maschere e svelamenti, cambiando continuamente i rapporti di forza fra cliente e padrone, dominatore e dominato. Chi la spunterà?...”

Voto della critica: ***

Cinema Centrale (tel. 0184 506060)

- LA SIRENETTA – ore 17.00 - 19.20 - 21.40 – di Rob Marshall - con Halle Bailey, Mahmood, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem - Musical/Avventura - "Ariel è una sirena, una delle sette figlie del Re Tritone, ma ha una passione per il mondo di superficie che il padre non gradisce. Rischia la vita tra gli squali per esplorare i relitti in fondo al mare e raccogliere oggetti della terraferma, per lei molto misteriosi. Quando durante una tempesta salva un bel marinaio, che è anche un principe, ne resta perdutamente innamorata. I divieti del padre servono solo a spingerla in direzione di Ursula, la strega del mare, che le offre di renderla umana in cambio della sua voce. Ariel accetta e avrà solo tre giorni di tempo per baciare il principe, un'impresa ulteriormente complicata dal sortilegio della strega, che gioca sporco e le ruba anche la memoria...”

Voto della critica: *** Cinema Tabarin (tel. 0184 506060)

- RAPITO – ore 17.15 - 21.00 – di Marco Bellocchio - con Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Enea Sala, Leonardo Maltese - Drammatico - "Bologna, 1858. Edgardo Mortara, un bambino ebreo di quasi sette anni, viene sottratto alla sua famiglia e consegnato al ‘Papa Re’ Pio IX. La motivazione ufficiale fornita dal Diritto canonico è che a sei mesi il bambino era stato battezzato e dunque non può che ricevere dalla Chiesa un'educazione cattolica che lo ‘liberi dalle superstizioni di cui sono imbevuti gli ebrei’. I genitori di Edgardo, Momolo e Marianna, non si rassegnano e continuano a cercare di riavere il figlio, sollevando un caso internazionale che vedrà schierati contro il Papa la comunità ebraica mondiale, la stampa liberale e persino Napoleone III. Ma Pio IX non teme la disapprovazione di nessuno, rispondendo alle richieste di restituire Edgardo alla sua famiglia con un ‘non possum’ e il sorriso serafico di chi si ritiene al sopra delle umane regole. E nonostante il clima sia quello risorgimentale la Chiesa rimane inamovibile, contando sulla sua sedicente inviolabilità...”

Voto della critica: ****

IMPERIA

Centrale (tel. 0183 63871)

- LA SIRENETTA – ore 17.00 - 21.15 – di Rob Marshall - con Halle Bailey, Mahmood, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem - Musical/Avventura - "Ariel è una sirena, una delle sette figlie del Re Tritone, ma ha una passione per il mondo di superficie che il padre non gradisce. Rischia la vita tra gli squali per esplorare i relitti in fondo al mare e raccogliere oggetti della terraferma, per lei molto misteriosi. Quando durante una tempesta salva un bel marinaio, che è anche un principe, ne resta perdutamente innamorata. I divieti del padre servono solo a spingerla in direzione di Ursula, la strega del mare, che le offre di renderla umana in cambio della sua voce. Ariel accetta e avrà solo tre giorni di tempo per baciare il principe, un'impresa ulteriormente complicata dal sortilegio della strega, che gioca sporco e le ruba anche la memoria...”

Voto della critica: ***

Imperia - Sala 1 (tel. 0183 292745)

- FAST X – ore 21.00 – di Louis Leterrier - con Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jason Momoa – Azione/Avventura - "Anni fa, a Rio de Janeiro, durante un incredibile inseguimento, Dom ha causato la morte di un narcotrafficante, Reyes, e ha quasi ucciso anche suo figlio Dante. Questi, divenuto mentalmente instabile, ha passato il tempo studiando Dom e pianificando la propria vendetta. Per prima cosa si impossessa dei mezzi cybertecnologici di Cypher e attira in un trappola gli amici di Dom al servizio della CIA. Dante non vuole solo uccidere la propria nemesi, ma farlo soffrire, per questo cerca di catturare anche il figlio Brian Marcos, che Dom affida al fratello Jakob. Anche alla CIA le cose non si mettono bene, Mr. Nobody è infatti scomparso e sua figlia Tess, fedele a Dom, non ha l'autorità per impedire al nuovo leader Aimes di dare la caccia a Dom e ai suoi...”

Voto della critica: **

Imperia - Sala 2 (tel. 0183 292745)

- RENFIELD – ore 21.15 – di Chris McKay - con Nicholas Hoult, Nicolas Cage, Awkwafina, Ben Schwartz, Shohreh Aghdashloo – Commedia/Fantasy/Horror - "Robert Montague Renfield in un gruppo di auto coscienza - assieme ad altre persone con problemi psicologici e relazionali - rivela di essere in una relazione distruttiva. Non rivela però che la sua relazione è nientemeno che con il conte Dracula, il vampiro del quale è servitore da decine e decine di anni. Adesso Dracula è un po' malconcio - in seguito a un tentativo di eliminarlo da parte di alcuni cacciatori di vampiri che hanno invano cercato una sponda in Renfield - e attende che il suo servitore gli porti delle vittime con cui riguadagnare salute e potenza. Nello svolgere il suo compito, Renfield si trova suo malgrado coinvolto in una lotta contro una banda criminale venendo in contatto in questo modo con l'integerrima poliziotta Rebecca Quincy, che della lotta contro quella banda ha fatto una ragione di vita. Sola in una città dove i suoi colleghi sono in larga parte corrotti, Rebecca trova un improbabile alleato in Renfield, che vuole trovare la forza di superare la sua sottomissione a Dracula. Il vampiro, però, non ci sta e ha dei piani diversi...”

Voto della critica: ***

DIANO MARINA

Politeama Dianese (tel. 0183 495930)

- RAPITO – ore 16.45 - 21.00 – di Marco Bellocchio - con Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Enea Sala, Leonardo Maltese - Drammatico - "Bologna, 1858. Edgardo Mortara, un bambino ebreo di quasi sette anni, viene sottratto alla sua famiglia e consegnato al ‘Papa Re’ Pio IX. La motivazione ufficiale fornita dal Diritto canonico è che a sei mesi il bambino era stato battezzato e dunque non può che ricevere dalla Chiesa un'educazione cattolica che lo ‘liberi dalle superstizioni di cui sono imbevuti gli ebrei’. I genitori di Edgardo, Momolo e Marianna, non si rassegnano e continuano a cercare di riavere il figlio, sollevando un caso internazionale che vedrà schierati contro il Papa la comunità ebraica mondiale, la stampa liberale e persino Napoleone III. Ma Pio IX non teme la disapprovazione di nessuno, rispondendo alle richieste di restituire Edgardo alla sua famiglia con un ‘non possum’ e il sorriso serafico di chi si ritiene al sopra delle umane regole. E nonostante il clima sia quello risorgimentale la Chiesa rimane inamovibile, contando sulla sua sedicente inviolabilità...”

Voto della critica: ****

BORDIGHERA

Olimpia (tel. 0184 261955)

- RAPITO – ore 16.30 - 18.45 - 21.00 – di Marco Bellocchio - con Paolo Pierobon, Fausto Russo Alesi, Barbara Ronchi, Enea Sala, Leonardo Maltese - Drammatico - "Bologna, 1858. Edgardo Mortara, un bambino ebreo di quasi sette anni, viene sottratto alla sua famiglia e consegnato al ‘Papa Re’ Pio IX. La motivazione ufficiale fornita dal Diritto canonico è che a sei mesi il bambino era stato battezzato e dunque non può che ricevere dalla Chiesa un'educazione cattolica che lo ‘liberi dalle superstizioni di cui sono imbevuti gli ebrei’. I genitori di Edgardo, Momolo e Marianna, non si rassegnano e continuano a cercare di riavere il figlio, sollevando un caso internazionale che vedrà schierati contro il Papa la comunità ebraica mondiale, la stampa liberale e persino Napoleone III. Ma Pio IX non teme la disapprovazione di nessuno, rispondendo alle richieste di restituire Edgardo alla sua famiglia con un ‘non possum’ e il sorriso serafico di chi si ritiene al sopra delle umane regole. E nonostante il clima sia quello risorgimentale la Chiesa rimane inamovibile, contando sulla sua sedicente inviolabilità...”

Voto della critica: ****

Multisala Zeni - Sala 1 (tel. 0184 260699)

- FAST X – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Louis Leterrier - con Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Ludacris, Jason Momoa – Azione/Avventura - "Anni fa, a Rio de Janeiro, durante un incredibile inseguimento, Dom ha causato la morte di un narcotrafficante, Reyes, e ha quasi ucciso anche suo figlio Dante. Questi, divenuto mentalmente instabile, ha passato il tempo studiando Dom e pianificando la propria vendetta. Per prima cosa si impossessa dei mezzi cybertecnologici di Cypher e attira in un trappola gli amici di Dom al servizio della CIA. Dante non vuole solo uccidere la propria nemesi, ma farlo soffrire, per questo cerca di catturare anche il figlio Brian Marcos, che Dom affida al fratello Jakob. Anche alla CIA le cose non si mettono bene, Mr. Nobody è infatti scomparso e sua figlia Tess, fedele a Dom, non ha l'autorità per impedire al nuovo leader Aimes di dare la caccia a Dom e ai suoi...”

Voto della critica: **

Multisala Zeni - Sala 2 (tel. 0184 260699)

- LA SIRENETTA – ore 16.00 - 18.30 - 21.00 – di Rob Marshall - con Halle Bailey, Mahmood, Jonah Hauer-King, Melissa McCarthy, Javier Bardem - Musical/Avventura - "Ariel è una sirena, una delle sette figlie del Re Tritone, ma ha una passione per il mondo di superficie che il padre non gradisce. Rischia la vita tra gli squali per esplorare i relitti in fondo al mare e raccogliere oggetti della terraferma, per lei molto misteriosi. Quando durante una tempesta salva un bel marinaio, che è anche un principe, ne resta perdutamente innamorata. I divieti del padre servono solo a spingerla in direzione di Ursula, la strega del mare, che le offre di renderla umana in cambio della sua voce. Ariel accetta e avrà solo tre giorni di tempo per baciare il principe, un'impresa ulteriormente complicata dal sortilegio della strega, che gioca sporco e le ruba anche la memoria...”

Voto della critica: ***





