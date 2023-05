Tutti gli appuntamenti e manifestazioni di sabato 27 e domenica 28 maggio, in Riviera e Côte d'Azur

SABATO 27 MAGGIO



SANREMO



9.00. ‘Piccoli sguardi: cittadinanza e bellezza’: percorsi 0-6 anni tra arte gioco e creatività. Laboratori e seminari. Evento organizzato da Comune di Sanremo Servizio Scuola. Servizi Educativi prima infanzia. Forte di Santa Tecla (il programma)



9.30-12.30. ‘Prevenire il sovrappeso e non solo’: convegno aperto e gratuito per le famiglie e le persone interessate di prevenzione del sovrappeso e disturbi correlati, Disturbi del sonno, Diabete, Ipertensione, Obesità e Cancro. Villa Nobel in corso Cavallotti 116 (il programma nella locandina)



10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



10.00-18.00. Per il progetto ‘Pigna@mare’ a cura dell’Istituto Comprensivo ‘Sanremo Centro Levante’, Workshop di robotica educativo + Mostra dei lavori + Recitazione e danza + Conferenze + Concerti serali: venerdì 26 ore 18 e saboto 27 ore 20 (h 10/13-15/18). Forte di Santa Tecla (tutto il programma a questo link)



10.00-18.00. Per ‘Sanremo Photo Festival’ (1ª edizione), inaugurazione mostra fotografica ‘Dal bianco e nero al colore’ di Giuliana Traverso, a cura di Orietta Bay, organizzata dall' Associazione Culturale Spazivisivi (più info). Forte di Santa Tecla, fino al 22 giugno (fino al 18 giugno h 10/13-15/18, dal 21 giugno h 17.30/23)

10.00. ‘Gino Galli. La riscoperta di un pittore tra futurismo e ritorno all’ordine. I rapporti con Sanremo e la rivista ‘La Costa azzurra’’: mostra di documenti a cura di Giancarlo Carpi allestita dal prof Emmanuele Lo Giudice e dagli studenti del terzo anno di Architettura di interni e Design. Accademia di Belle Arti di Sanremo, via val del Ponte 34, fino al 1 giugno



11.00. Partenza della Veleggiata Trofeo Nini Sanna. Specchio acqueo antistante la città (più info)



13.00. Partenza regate della competizione velica ‘Ior Class Meeting’. Specchio acqueo antistante la città (più info)

16.00-20.00. Mostra ‘La Poesia dei Colori’ di Milly Miola. Locali del Whisky a Go Go, via Matteotti 230, fino al 4 giugno, info 0184 507070



17.00. Nell’ambito della rassegna ‘BiblioTecla’, promossa dalla libreria Ubik di Sanremo, Antonella Squillace presenta il suo nuovo romanzo ‘Ti darò i miei occhi’. Dialoga con l'autrice la Dottoressa Sandra Macchiarini, psichiatra-psicoterapeuta che ha curato la prefazione del libro. Forte di Santa Tecla., ingresso libero



17.00. ‘L’amore fra lei, lui e l’Altro’: presentazione nuovo libro firmato dalla professoressa Anna Rosaria Gioeni, teologa e docente. Intervista all’autrice a cura della giornalista Donatella Lauria. Apre l’evento il Vescovo della Diocesi, Mons. Antonio Suetta. Villa Giovanna d’Arco



19.30. Concerto celtico a lume di candela dell’arpista Elena Mazzullo con sonorità Folk e New Age. Apericena, entrata concerto (15 euro). Entrata concerto, cena irlandese, birra (25 euro). Entrata e bevuta (10 euro). Le Cave nel centro Storico, vicolo Pescio 16, prenotazioni al 328 7329436

20.30. ‘Danzare per la vita’, Festival nazionale di danza contemporanea, moderna, hip hop e classica con la partecipazione di circa 300 i ballerini provenienti da scuole di danza di tutta Italia. Ospite la vincitrice del Grande Fratello Vip 7 Nikita Pelizon (parte dell’incasso a favore dei bambini dell’ospedale Gaslini di Genova per la cura del neuroblastoma). Teatro dell’Opera del Casinò

23.30. ‘Bay Music Saturday’: serata di divertimento al ritmo delle migliori hit del momento fino a tarda notte sotto le stelle con animazioni e performance ormai conosciute e apprezzate. Bay Club, Corso Trento-Trieste 12, info 348 3984066 (più info)



IMPERIA



9.30-12.30. Apertura del Museo di arte contemporanea (Maci). Villa Faravelli sull’Aurelia (giovedì h 15/18, sabato h 9.30/12.30)

15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)



17.00. Presentazione del libro ‘De bello pucciniano’ scritto dal compositore di Taggia, Marco Reghezza. Coordinato l’evento il prof. Jacopo Marchisio, esperto musicale e letterario. Esibizione del soprano Gabriella Carioli in arie tratte dal repertorio pucciniano. Libreria Ragazzi, Via Amendola 24

17.30-21.30. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



20.30. ‘La storia di tutte le storie’ di Gianni Rodari: spettacolo di fine corso del laboratorio di Teatro Lo Spazio Vuoto - Corso Bambini con gli insegnanti Federica Siri e Livia Carli. Lo Spazio Vuoto, in Via Bonfante 37 - Galleria degli Orti, anche domani

VENTIMIGLIA



9.00-19.00. Mercatino di Antiquariato e Vintage nel tratto pedonale di Via Aprosio. A cura del Circolo Ricreativo AnticoDoc (secondo e quarto sabato del mese)



9.00. Esclusiva escursione in E-Bike di circa 4 ore tra i vigneti di rossese con degustazione in cantina accompagnati da guida professionale. Partenza dal porto di Cala del Forte (Tour guidato compresa degustazione 25 euro, Tour guidato con degustazione, noleggio E-bike e attrezzatura 60 euro), info e prenotazione obbligatoria 320 0375820



9.00-17.00. Mostra ‘L’Arte che diventa dono’ con le opere del pittore Bernardo Asplanato. Evento a cura di A.I.FO. Imperia, Associazione Italiana Amici di Raoul Follereau e Istituto Internazionale di Studi Liguri (h 9/12.30-15/17). Sala Emilio Azaretti del Forte dell’Annunziata, Corso G. Verdi 41, fino al 9 giugno, info e prenotazioni 339 2576264



15.00. Ventimiglia Wine Festival 2023: inaugurazione e apertura degli stand in Piazza della Cattedrale con tour di degustazione tra le ‘Ciasse’, entrata 25 euro (locandina)



16.30. Per la rassegna ‘Donne Giardiniere: imperatrici, botaniche, alchimiste e streghe’, conferenza della Prof. Farida Simonetti su ‘Giardini sul mare di Liguria. Passeggiate nel passato a Villa Spinola a San Michele di Pagana, a Villa Dufour a Recco, a Villa dei Pini a Bogliasco. Tre giardini, tre famiglie, tre video’. Sala conferenze della villa dei Giardini Botanici Hanbury, partecipazione libera (più info)



17.30. Presentazione libro ‘Di un Amor Divino’ di Roberto Capaccio - Luigi Tabarini - Viviana Trentin. Presenta l'editrice Graziella Colombini Cortesi. Centro culturale polivalente ex chiesa di S. Francesco Via Garibaldi

18.00. Per ‘Ventimiglia Wine Festival 2023’, Viaggio tra le Bollicine d'Italia Masterclass tenuta da Cristina Mercuri, DipWset e Wine educator. Ristorante Venti in Piazza Colletta (iscrizioni a questo link)



VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Festa dello Sport’: due giorni dedicati a tante specialità ed attività sportive. Dall'arrampicata al judo e aikido, dal percorso fitness agli sport di squadra, rugby calcio basket, ginnastica artistica, balestrieri, pattinaggio e tanto altro ancora con la partecipazione degli sbandieratori di Ventimiglia. Oratorio Don Bosco, anche domani

BORDIGHERA

8.30-13.00. Mercato Campagna Amica di Coldiretti in via I Maggio (ogni sabato)



10.30. Per ‘Il Giardino delle Mamme’, ‘Baby Brunch’ a cura dell’Associazione Noi4You. Ristorante Margunaira, Passeggiata Marconi 3, info e prenotazioni via WhatsApp 346 6243572



16.00. Per il ‘Maggio dei Libri’, presentazione libro di Cristina Ricci ‘Lidia Poët. Vita e battaglie della prima avvocata italiana, pioniera dell'emancipazione femminile’. Dialoga con l'Autrice Laura Amoretti, Consigliera per le Pari Opportunità della Regione Liguria, e Gabriella Ballesio, Direttrice dell’Archivio della tavola Valdese. Giardino del Museo Bicknell, Via Romana 39



21.00. Per la rassegna ‘Summer in Winter 2023’, ‘I Cattivi ragazzi’ in un ‘Natale misterioso’: commedia noir scritta e diretta dalla regista e attrice Giorgia Brusco liberamente ispirata al celebre testo ‘8 donne e un mistero’ (13 euro). Giardini Winter in Località Arziglia, consigliata la prenotazione 333 6155989

OSPEDALETTI

11.00-19.00. 4ª edizione de ‘Il Piccolo Festival – Festival del libro per ragazzi’. Sala polifunzionale ‘La Piccola’ (ex scalo merci), fino al 28 maggio (il programma nel dettaglio a questo link)

SANTO STEFANO AL MARE

10.00. Camminata Mare-Bolica 13 km da Santo Stefano al Mare a Sanremo accompagnati dalle trainers Loredana, Eliana e Sandra. Partenza dal Porto di Marina degli Aregai e ritorno previsto domani (brochure)

SAN LORENZO AL MARE

21.15. Per la 20ª Rassegna teatrale ‘L’Albero in prosa’, ‘Non si sa come’ di Luigi Pirandello: spettacolo teatrale con gli attori del Teatro dell’Albero Loredana De Flavis, Daniela Di Gregorio, Franco La Sacra, Paolo Paolino, Vincenzo Genduso. Regia di Carlo Senesi. Sala Beckett del teatro dell’Albero, vicolo Vignasse, 392 185443 (più info)

ENTROTERRA



10.00-18.00. ‘Un piacere tutto da vivere: la lavanda della Riviera dei Fiori’: le aziende agricole del territorio apriranno per tre giorni per permettere di conoscere le varie tipologie di lavanda, degustare prodotti alimentari con la lavanda Imperia e vivere un’esperienza sensoriale unica (a questo link l’elenco delle aziende partecipanti)

BAJARDO

9.00. 'Bajardo Bio e Benessere': mercato contadino e artigianale con prodotti naturali + conferenze sulla salute, biodanza, tango, yoga indiano e tibetano, laboratori per i bambini, momenti di meditazione e una grande festa da ballo il sabato sera

CAMPOROSSO



21.30. ‘A Riveder le Stelle’: osservazioni del cielo guidata dai ragazzi del club di astronomia del Liceo Aprosio di Ventimiglia. A cura dell’Associazione ‘Stellaria’. Spiaggia di Camporosso Mare, partecipazione libera

CHIUSANICO

16.00. Cerimonia di premiazione e inaugurazione Mostra fotografica con il meglio delle opere pervenute per il decimo Concorso Fotografico Nazionale promosso dall’Associazione Culturale dei Comuni della Valle Impero ‘A Lecca’ in stretta collaborazione con il Circolo Fotografico di Torria. Oratorio di San Giovanni a Torria

DIANO CASTELLO

20.45. ‘Dolore sotto chiave’ di Eduardo de Filippo: spettacolo messo in scena dall’Associazione Non Profit Abracadabra di Imperia con gli attori Silvano Laureri e Liuba Kopyssova. Regia di Vittorio Capotorto. Teatro Concordia, info e prenotazioni 375 5945573



DOLCEACQUA



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)

PIETRABRUNA

19.30. ‘Scunfoegu’ (il grande falò): festa del fuoco con cena all’aperto in compagnia del gruppo di fisarmonicisti ‘ I Ciansunier’. Evento a cura della locale Pro Loco. Piazza della Repubblica

PIEVE DI TECO

9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



PORNASSIO



17.30. Per il ‘Sabato del Villaggio’ dell’Accademia Kronos, conferenza del Dott. Alessandro Scarpati, geologo e disaster manager della Protezione Civile che parlerà di rischio idrogeologico e sismico nella Valle Arroscia. Sala Polivalente della frazione di Ottano, incontro gratuito e aperto a tutti, info 331 8369495

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

FRANCIA

CANNES

9.00-21.30. Ultimo giorno di proiezioni del 76° Festival di Cannes. Palais des Festivals et des Congrès, fino al 27 maggio (il programma di tutte le proiezioni QUI, il sito web QUI)



MONACO



11.00-19.30. 80° Formula 1 Gran Premio di Monaco, a cura dell'Automobile Club di Monaco. Qualificazioni. Circuito di Monte-Carlo (il programma)





Per conoscere tutti gli eventi di oggi in Costa Azzurra cliccare su www.montecarlonews.it



DOMENICA 28 MAGGIO



SANREMO



7.00. Escursione gratuita di circa 5 ore fino al Monte Bertrand percorrendo il versante della Val Roya, lungo sentieri che attraversano boschi e pascoli selvaggi accompagnati dal responsabile CAI Giacomo Bellini. Ritrovo in piazza C. Battisti (ex stazione FS), info 339 1331162 (più info)



9.30. Ricognizione guidata del percorso ciclistico di 90 Km del Challenge Sanremo in programma il 24 settembre. Partecipazione al test del percorso è gratuita, ma occorre registrarsi mandando una mail all’indirizzo info@triathlonsanremo.com. Ritrovo dei partecipanti previsto in Piazzale Carlo Dapporto



10.00. Camminata Mare-Bolica 13 km da Sanremo a Santo Stefano al Mare accompagnati dalle trainers Loredana, Eliana e Sandra. Partenza dalle ore 10 (brochure)

10.00-18.00. Apertura al pubblico del Forte di Santa Tecla con l’accesso ai nuovi spazi restaurati della Cisterna e del Bastione meridionale (4 euro, ridotto 2 euro, gratuito minori 18 anni). Forte di Santa Tecla, Giardini Vittorio Veneto 34 (da mercoledì a domenica h 10/13-15/18)



10.00-18.00. Per ‘Sanremo Photo Festival’ (1ª edizione), inaugurazione mostra fotografica ‘Dal bianco e nero al colore’ di Giuliana Traverso, a cura di Orietta Bay, organizzata dall' Associazione Culturale Spazivisivi (più info). Forte di Santa Tecla, fino al 22 giugno (fino al 18 giugno h 10/13-15/18, dal 21 giugno h 17.30/23)



13.00. Partenza regate della competizione velica ‘Ior Class Meeting’ (ultimo giorno). Specchio acqueo antistante la città (più info)



16.00-20.00. Mostra ‘La Poesia dei Colori’ di Milly Miola. Locali del Whisky a Go Go, via Matteotti 230, fino al 4 giugno, info 0184 507070

17.00. Per il ciclo ‘Letteratura e Musica’, in collaborazione con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo, Maurizio Maggiani presenta ‘Le avventure del bravo soldato Svejk nella grande guerra’ di Jaroslav Hasek (traduzione Anna Cosentino). Musica: Il buon soldato Seejk di Robert Kurka. Teatro dell’Opera del Casinò, ingresso gratuito (più info

IMPERIA



9.00-17.30. Imperia No limits (3ª edizione) con incasso devoluto all’ospedale Gaslini: apertura manifestazione + ore 12 Pausa Pranzo + ore 13 Apertura Piste + ore 17 chiusura manifestazione + ore 17.30 consegna assegno di beneficienza. Spiaggia di San Lazzaro, info 335 8064361



9.30. Concerti per bambini dai 0 ai 11 anni assieme ai genitori: concerti educativi secondo il format MUSA-ConcertsTM di Andrea Apostoli, a cura di Roberta Garrione, Insegnante AIOAM. Sala concerti della Libreria Ragazzi, via Amendola 24, prenotazioni tramite messaggio WhatsApp al n. 347 5648509



15.00-18.00. Apertura di Villa Grock (lunedì e venerdì 9.30 /12.30, sabato, domenica h 15/18). Villa Grock in via Via Fanny Roncati Carli (più info)

15.00-18.00. Apertura del Museo navale: ‘show delle stelle’ al Planetario con possibilità si ammirare oltre 6 mila astri, la Luna e i pianeti, la volta celeste dalla Terra, dalla Luna o da una stazione spaziale. Museo navale e Planetario in Calata Anselmi (più info)



17.30. Nell'ambito della IX rassegna ‘Aperitivi letterari-incontro con l'autore’, Cristina Pinna presenta l'ultimo libro di poesie dello psicologo Giancarlo Stoccoro ‘Alfabeto bianco’. Teatro dell'Attrito, ingresso libero



20.30. ‘La storia di tutte le storie’ di Gianni Rodari: spettacolo di fine corso del laboratorio di Teatro Lo Spazio Vuoto - Corso Bambini con gli insegnanti Federica Siri e Livia Carli. Lo Spazio Vuoto, in Via Bonfante 37 - Galleria degli Orti

VENTIMIGLIA



10.00. Concorso di pittura estemporanea sul tema ‘Scorci, immagini, valenze estetiche e storiche nel paesaggio di Ventimiglia alta’ aperto ad artisti di ogni livello, tecnica e tendenza, con anche una sezione junior (età massima 17 anni) + esposizione di opere dell’artista ventimigliese Enzo Iorio in via Garibaldi. Centro storico, info 349 8625227



10.30. 'Picnic sull’erba: visita guidata sul tema del Fiore + al termine consegna di un pacco ‘Picnic’ (ingresso con visita guidata & Picnic 20 euro adulti, 10 euro bambini). Giardini Hanbury, Corso Montecarlo 43, prenotazione obbligatoria 0184 229507 (tutte le domeniche)



11.30-14.30. ‘Ventimiglia Wine Festival 2023’: apertura degli stand in Piazza della Cattedrale con tour di degustazione tra le ‘Ciasse’, entrata 25 euro (locandina)

VALLECROSIA

15.00-19.00. ‘Festa dello Sport’: due giorni dedicati a tante specialità ed attività sportive. Dall'arrampicata al judo e aikido, dal percorso fitness agli sport di squadra, rugby calcio basket, ginnastica artistica, balestrieri, pattinaggio e tanto altro ancora con la partecipazione degli sbandieratori di Ventimiglia. Oratorio Don Bosco



BORDIGHERA



17.00-19.00. Mostra fotografica di Salvatore Russo, dedicata alle sculture di Marcello Cammi. Sede dell'UCD/ANPI in via Al Mercato 8, ingresso libero, fino all’8 maggio

OSPEDALETTI



9.30. 20° Memorial Fabio Giannascoli di basket maschile Under 19. Finale 3° e 4° posto ore 15.30. Finale 1° e 2° posto ore 18.30. Palestra di Via Isnart

11.00-18.00. Ultimo giorno della 4ª edizione de ‘Il Piccolo Festival – Festival del libro per ragazzi’. Sala polifunzionale ‘La Piccola’, ex scalo merci (il programma nel dettaglio a questo link)



TAGGIA ARMA



8.30. ‘La curiosa Rocca da Mea’: escursione di circa 5 ore accompagnati dalla Guida Ambientale Escursionistica Antonella Piccone (10 euro). Ritrovo ad Arma di Taggia, info 391 1042608 (più info)

SAN LORENZO AL MARE

21.15. Per la 20ª Rassegna teatrale ‘L’Albero in prosa’, ‘Non si sa come’ di Luigi Pirandello: spettacolo teatrale con gli attori del Teatro dell’Albero Loredana De Flavis, Daniela Di Gregorio, Franco La Sacra, Paolo Paolino, Vincenzo Genduso. Regia di Carlo Senesi. Sala Beckett del teatro dell’Albero, vicolo Vignasse, 392 185443 (più info)

ENTROTERRA

10.00-18.00. ‘Un piacere tutto da vivere: la lavanda della Riviera dei Fiori’: le aziende agricole del territorio apriranno per tre giorni per permettere di conoscere le varie tipologie di lavanda, degustare prodotti alimentari con la lavanda Imperia e vivere un’esperienza sensoriale unica (a questo link l’elenco delle aziende partecipanti)

BAJARDO

9.00. Fiera annuale di Pentecoste in centro paese



9.00. 'Bajardo Bio e Benessere': mercato contadino e artigianale con prodotti naturali + conferenze sulla salute, biodanza, tango, yoga indiano e tibetano, laboratori per i bambini, momenti di meditazione

15.00. ‘Antica Festa Ra Barca’: sfilata degli Alfieri e delle Dame di ‘Castel Bajardo’ e Corteo storico del rione Parasio di Taggia in costumi medioevali + alle 16, innalzamento di alto fusto di un albero simboleggiante l'albero maestro di una nave tramite robuste corde a cura di un gruppo di volontari affacciati dalle finestre e dai terrazzi della piazza + girotondo intorno all’albero dei partecipanti sulle note della canzone ‘A barca ru mei amure…’ (La barca del mio amore)

CHIUSANICO

10.00. Mostra fotografica con il meglio delle opere pervenute per il decimo Concorso Fotografico Nazionale promosso dall’Associazione Culturale dei Comuni della Valle Impero ‘A Lecca’ in stretta collaborazione con il Circolo Fotografico di Torria. Oratorio di San Giovanni a Torria, fino al 16 giugno

DIANO CASTELLO

18.00. ‘Dolore sotto chiave’ di Eduardo de Filippo: spettacolo messo in scena dall’Associazione Non Profit Abracadabra di Imperia con gli attori Silvano Laureri e Liuba Kopyssova. Regia di Vittorio Capotorto. Teatro Concordia, info e prenotazioni 375 5945573

DOLCEACQUA



9.00. Mercatino del Biologico e dell’Artigianato in piazza Mauro + mercatino dell’Antiquariato in piazza Garibaldi



10.00-17.30. Mostra Fotografica ‘500 Monaco Dolceacqua’ di Julien Spiewak. Castello dei Doria, fino al 2 settembre (più info)



16.00-20.00. Mostra ‘… cento anni di Barbadirame’ di Raimondo Barbadirame. Sala consigliare del Comune, fino al 27 agosto (dal lunedì al venerdì h 9/13, sabato e domenica h 16/20)

DOLCEDO

15.00. ‘MulaTrek’, passeggiata guidata tra natura e cultura a Dolcedo, tra bialere e mulini sulle mulattiere intorno al paese. Al termine sarà offerto un piccolo aperitivo. Evento a cura del Rotaract Club Imperia. Costo dì partecipazione: 20 eruo. Ai primi quindici iscritti un gadget in regalo. Ritrovo presso il parcheggio dello sferisterio di Ripalta, info e prenotazioni 3404928234

17.30. Incontro dal titolo ‘Il pescatore di nuvole di San Giovanni: Italo Calvino e l'autobiografia difficile’ alla scoperta del suo legame con il ponente ligure e di alcuni luoghi di Sanremo e della provincia di Imperia. Evento a cura della giornalista Alessandra Chiappori. Casinò di Bellissimi (via Trincheri 3), ingresso gratuito a offerta libera

PIEVE DI TECO



8.00-19.00. Mercatino dell’Antiquariato e usato sotto i portici medievali, nelle piazze del paese e via Garibaldi (ogni ultima domenica del mese)



9.30-18.30. Apertura al pubblico del Museo Diocesano Sezione dell’Alta Valle Arroscia all’Oratorio della Ripa con un’ampia galleria artistica che va dagli affreschi medievali alle grandi pale barocche e tardo barocche di autori che hanno reso celebre l’arte ligure nei secoli (sabato e domenica h 9.30/13-14.30/18.30)



PIGNA



10.00. ‘#Io Cammino Sicuro’: giornata di sensibilizzazione all'autoprotezione sui sentieri: installazione di gazebo presidiato con distribuzione di volantini, questionari e gadget. Evento in collaborazione con la Regione Liguria, il CAI e il Soccorso Alpino. Rifugio Allavena (Colle Melosa)

TRIORA

10.30-18.00. Apertura del Museo Etnografico e della Stregoneria: nelle 15 sale viene ricordato il processo alla stregoneria tra il 1587 e il 1589 (aperto tutti i giorni h 14.30/18, sabato, domenica e festivi anche h 10.30/12). Museo Etnografico, corso Italia 1 (più info)

10.00. ‘Pittura per le vie del Borgo (6ª edizione): alcuni artisti decorano porte e supporti in legno + Mostra fotografica + Mostra di pittura + Visita guidata nel centro storico à teatro itinerante ‘Le Streghe di Triora’ con la partecipazione di Silvano Marco Corradi, Graziella Tufo, Consuelo Benedetti e Mirella Fazzolari (h 14 e 15.15) + Laboratori artistici per bambini dalle ore 11 alle ore 13 + Durante la giornata Trucca bimbi a cura di Emma De Paulis

FRANCIA

MONACO



8.00-13.50. 80° Formula 1 Gran Premio di Monaco, a cura dell'Automobile Club di Monaco. Circuito di Monte-Carlo (il programma)



14.00. Partenza del 80° Formula 1 Gran Premio di Monaco, a cura dell'Automobile Club di Monaco. Circuito di Monte-Carlo (il programma)

Sanremo News e Imperia News non si assumono responsabilità alcuna per ogni eventuale cambiamento degli eventi e delle date riportate