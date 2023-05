Ventimiglia: presentazione del romanzo 'Di un amor DiVino' domani pomeriggio nella città alta

Sarà presentato domani alle 17.30, al centro culturale dell’ex chiesa di San Francesco nel centro storico di Ventimiglia Alta, il romanzo ‘Di un Amor DiVino’, degli autori Roberto Capaccio, Luigi Tabarini, Viviana Trentin.

Con la guida esperta del coautore Roberto Capaccio, introdotto dall'editrice Graziella Colombini Cortesi, verranno percorse le vicende del romanzo d'amore ambientato in Veneto nelle zone delle Colline del Prosecco.

Durante la presentazione non mancheranno le occasioni per diversi approfondimenti sui vini di quell'area geografica, non solo Prosecco superiore docg ma anche i grandi Rossi del Trevigiano, tra i quali il Marzemino tanto "cantato" nell'opera di W. Amadeus Mozart il Don Giovanni, ora vinificato con la docg Colli di Conegliano.

Il Romanzo era stato presentato al Salone del Libro di Torino all’edizione 2021 oltre che ad altri festival e sedi tra le quali, con proprio patrocinio comunale, a Vittorio Veneto e a Conegliano in provincia di Treviso. L’ultimo appuntamento alla presenza degli autori è da poco avvenuto a Brema (Germania) il 13 maggio scorso, supportato dalla Deutsch-Italienische Gesellschaft, un’associazione che promuove la cultura italiana.