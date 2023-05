San Bartolomeo al Mare: sabato 3 giugno il torneo di 'Beach bocce', in palio la fase regionale di Genova

Il Comitato Regionale FIB Liguria, in collaborazione con la Bocciofila di San Bartolomeo al Mare e con il patrocinio del Comune di San Bartolomeo al Mare organizza il torneo regionale di beach bocce, che rientra nel calendario regionale 2023 del circuito FIB.

I primi quattro classificati parteciperanno il 2 luglio 2023 alla Fase regionale a Genova, dove verranno selezionati gli atleti che prenderanno parte alla Fase nazionale, in sede ancora indefinita, con ricchi premi individuali. La gara, aperta a tutti (anche non tesserati FIB), si svolgerà alle 17 di sabato 3 giugno nell’area beach volley, in fondo a via della Resistenza. A partire dalle 15.30 circa e fino alle 16.45 sarà possibile iscriversi in loco alla gara.

Per ulteriori informazioni: Bocciofila San Bartolomeo al Mare +39 0183 400 469.