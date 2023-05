Ginnastica artistica: a Cesenatico ottimi risultati per l'Asd Sunny Gym di Vallecrosia (Foto)

Ottimi risultati per la Sunny Gym di Vallecrosia al campionato nazionale Libertas di ginnastica artistica, andato in scena a Cesenatico dal 18 al 21 maggio. Le ginnaste e i ginnasti della città della famiglia hanno gareggiato nelle diverse categorie ottenendo risultati soddisfacenti.

In serie C2, nella categoria Allieve, Giorgia di Carlo riesce a conquistare due bronzi e arriva anche seconda alla specialità del volteggio e del mini-trampolino, seguita dalla compagna di squadra Mia Madaffari, terza classificata. Inoltre, assieme alla ginnasta Giada Rosadi conquistano un bellissimo 3° posto nazionale nel concorso a squadre. Nella categoria giovani, Suava Raissa è seconda assoluta. Le juniores Lisa Tuttoilmondo e Chiara Tramontana si sono confrontate nella loro categoria con ben 53 ginnaste ottenendo ottimi piazzamenti agli attrezzi: Lisa arriva sesta al mini-trampolino, mentre Chiara 12esima.

Nel livello di promozione 2, per la categoria giovani, Sveva Viale giunge terza nella specialità, si classifica seconda al mini-trampolino e volteggio e terza alla parallela guadagnando un ottimo 5° posto nella classifica assoluta. Nella categoria Allieve, invece, Oliva Greta, su 60 atlete, si piazza sesta alla trave.

Nella categoria Juniores, Azzurra Amarella si piazza seconda al volteggio con un punteggio di 9.850 su 10.00, Alice Crosetti è, invece, prima classificata alla trave mentre Gaia Dito è sedicesima al mini-trampolino su 43 ginnaste. Infine, nel concorso a squadre Azzurra, Alice e Gaia si posizionano ottave.

Per la sezione maschile, nel livello champion gym, categoria giovanissimi, Damian Oprea è 1° classificato assoluto e ha partecipato al suo primo campionato nazionale a soli 5 anni. Nel livello C1, categoria Juniores, Chantal Gentile vince la specialità del mini-trampolino, Isabella Ghione è terza al mini-trampolino ma a pari merito e in questo caso viene premiata la ginnasta più giovane, quindi si piazza al quarto posto, Chiara Bonifacio arriva 14esima su 45 ginnaste, mentre per la categoria senior Giulia Pagliuca sfiora il podio del volteggio posizionandosi al 4° posto. Nel concorso a squadre si posizionano all'11° posto su 25 squadre.

Nell'ultima giornata hanno gareggiato invece i livelli di champion gym, fondamenta per la costruzione dei livelli successivi e il top di gamma della Libertas, la serie A con il programma tecnico più elevato. Nella categoria Giovani, Dalila Trinchera è seconda classificata assoluta, vicecampionessa nazionale, la compagna di squadra Sofia Morabito è campionessa nazionale, invece, al mini-trampolino, Sofia e Dalila, assieme alle compagne Emma Marino e Martina Shyti, sono 2° classificate a squadre.

Nella categoria Allieve Torroni su 46 ginnaste si laurea vicecampionessa nazionale, Matilda Maugeri sfiora il podio con un 4° posto in assoluta ma è prima al mini-trampolino, Noemi Condró si piazza settima assoluta e seconda al corpo libero, Diana Rottura è decima assoluta e sesta al corpo libero, Lara Ballestra, invece, nona assoluta e quarta alla trave, Giorgia Amato arriva quarta al mini-trampolino, Noemi Contino sesta al mini-trampolino e Camilla Claudiano 9°.

Nel concorso a squadre le prime classificate sono state Aurora Striano, Noemi Contino, Matilda Maugeri, Noemi Condró e Lara Ballestra. Le seconde classificate sono state Camilla Claudiano, Diana Rottura e Giorgia Amato.

Nella categoria Juniores Matilde Zoccoli è campionessa nazionale assoluta, medaglia di bronzo, invece, per Giulia Ramoino, nelle specialità invece podio tutto Sunny Gym per il corpo libero: 1a Beatrice Teracciano, 2a Mihaela Cebotari, 3a Giorgia Griza che si piazza prima alla trave seguita al secondo posto da Beatrice Teracciano, al mini-trampolino Mihaela Cebotari è prima mentre Camilla Sciamanda è terza.

Per il livello di serie A, nella categoria Juniores, Giulia Rao è campionessa nazionale al mini trampolino, vicecampionessa Sofia Rocca mentre Serena Luci arriva 13esima al volteggio.

Nella categoria senior Federica Mataloni è seconda classificata al corpo libero e fa doppietta conquistando il secondo posto al mini-trampolino mentre nell'assoluta si classifica al 9° posto. Nella categoria master Victoria Barilaro per pochi decimi è 5° al mini-trampolino, dopo due anni di fermo dai campi gara per un infortunio.

La squadra di serie A di Sunny Gym si posiziona al 6° posto su 16 squadre. "Si conclude così il campionato nazionale, tante soddisfazioni ma anche tanto duro lavoro", lo staff ringrazia tutte le atlete e gli atleti che hanno preso parte alla gara e i genitori per il supporto, in particolare in questa edizione, poiché l'alluvione, che ha colpito l'Emilia-Romagna, non ha reso facile gli spostamenti. "Sono stati giorni di incertezze, alcuni, infatti, hanno rinunciato alla trasferta. Doverosi complimenti anche alle atlete e agli atleti che non hanno potuto partecipare nonostante abbiano lavorato duramente nei mesi precedenti" - dice l'Asd Sunny Gym.