Sanremo: convocato per martedì prossimo il consiglio comunale anche per approvare il regolamento per realizzazione dei dehors

Il Consiglio comunale di Sanremo, convocato a Palazzo Bellevue per martedì 30 maggio2023, con inizio dei lavori alle 17.30, è chiamato a trattare il seguente ordine del giorno: approvazione del regolamento per la realizzazione dei dehors; richiesta dei Consiglieri Ventimiglia, Badino, Artioli, Correnti, Lombardi, Baggioli, Isaia e Stella per la convocazione di un Consiglio comunale ad oggetto: “Analisi situazione rete fognaria e idrica sul territorio del Comune di Sanremo con evidenziazione delle criticità relative alle frequenti e ripetute rotture delle stesse, con riferimento anche al funzionamento del depuratore cittadino, che hanno determinato ingenti sversamenti di liquami a mare. Interventi programmati dall’Amministrazione e da Rivieracqua per la manutenzione straordinaria e l’adeguamento delle reti al fine di prevenire ulteriori successive rotture; le coperture finanziarie e il cronoprogramma esecutivo” e il riconoscimento debito fuori bilancio in esecuzione alla sentenza del Tribunale di Imperia.