Ballottaggio, Di Muro: "Faremo tornare grande Ventimiglia" (Foto e video)

"Ringrazio i ventimigliesi che già al primo turno hanno dato fiducia a me e alla mia squadra e chiedo lo sforzo di andare nuovamente a votare per darmi ancora fiducia. Faccio un appello anche a chi non è andato a votare al primo turno o a chi sta pensando di non andare: il voto è un diritto e un dovere civico ma soprattutto è importante perché sarete voi a scegliere chi ritenete sia in grado di fare il sindaco di Ventimiglia oggi. C’è la possibilità di far tornare grande Ventimiglia e di ritrovare l’orgoglio di sentirsi ventimigliesi". È l’appello al voto del candidato sindaco di Ventimiglia Flavio Di Muro che si presenta al ballottaggio delle amministrative del 28 e 29 maggio con le liste Unione di Centro-Verde è popolare, Forza Italia, Fratelli d’Italia, Lega, Torna grande Ventimiglia Di Muro Sindaco e Frontalieri.

"Pensiamo a una Ventimiglia migliore con una qualità della vita superiore. Io credo che ci siano tanti problemi da risolvere anche sovracomunali ma ci sono pure tantissime occasioni di sviluppo che dobbiamo saper cogliere. Ho deciso di candidarmi a sindaco con la consapevolezza del ruolo che andrei a ricoprire dopo aver fatto un percorso giuridico e politico importante che voglio mettere a disposizione dei miei concittadini" - dichiara il candidato sindaco di centrodestra Flavio Di Muro.

"Se sarò eletto, nei primi dieci giorni di mandato riorganizzerò la macchina comunale che necessita di un intervento importante, poi farò delle azioni molto attese dai miei concittadini e darò delle risposte concrete ai problemi più gravi della città come l’immigrazione, la sicurezza, il decoro e la passerella" - afferma Di Muro - "Con me c'è una squadra di centrodestra unita e coerente che ha la stessa visione della città".