Asl 1 Imperiese: sindacati e Rsu chiedono il normale rispetto dei rapporti tra azienda e sigle

Le organizzazioni sindacali Fp Cgil, Cisl Fp, Uil Fpl, Fials Nursing Up Nursind e Rsu Asl 1, nonostante numerosi tentativi di procedere ad un confronto, chiedono con forza di rispettare quelli che dovrebbero essere i normali rapporti tra azienda e sigle sindacali, volti alla tutela dei diritti dei dipendenti e all’ottimizzazione del servizio dato alla comunità.

“Siamo costretti a constatare – evidenziano i firmatari - che l’amministrazione di Asl 1 Imperiese, per l’ennesima volta, ha palesato una rigidità dimostrante oltre ogni ragionevole dubbio, con la chiara volontà di non sostenere delle serie e proficue Relazioni Sindacali”.

In nome e per conto dei lavoratori che in questi anni difficili hanno sostenuto e continuano a sostenere l’attività dell’Asl 1 per mezzo di sacrifici personali enormi, i sindacati chiedono maggiore chiarezza nell’informazione: “Che ad oggi risulta deficitaria e confusionaria generando un’innegabile innesco delle incertezze e dei malumori dei dipendenti”.

In caso di una mancata risposta in tempi celeri e comunque non oltre il 1° giugno, i sindacati attiveranno tutte le forme di tutela volte a rispettare i diritti dei lavoratori, alcuni dei quali negati e mai riconosciuti da lungo tempo.