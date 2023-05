Sanremo: per la realizzazione di interventi fognari taglio di un pino in via Nino Bixio, i lavori lunedì

Sarà necessario tagliare un pino in via Nino Bixio a Sanremo per consentire a Rivieracqua la realizzazione di interventi urgenti relativi alla creazione di bypass sulla rete fognaria, come determinato da perizia agronomica.

La conferma arriva dal servizio manutenzione verde pubblico del Comune, che conferma anche la giornata dell’intervento, fissata per lunedì prossimo. Proprio per questo verrà disciplinata diversamente la viabilità.

Dalle 7 alle 13 di lunedì e martedì dall’intersezione con via Gaudio (fino a piazza Sardi), sarà instaurato il divieto di sosta e fermata con rimozione forzata e il divieto di transito a tutte le categorie dei veicoli (sott l’ordinanza scaricabile).