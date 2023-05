Prorogato il bando 'Pro Volontariato': invito ad associazioni ed enti non profit della provincia

La Fondazione comunitaria della Riviera dei Fiori Onlus (Frdf) invita le associazioni di volontariato, le associazioni di promozione sociale e gli altri enti del terzo settore con sede nella provincia di Imperia a partecipare al bando-concorso ‘Pro Volontariato 2023’, finalizzato a premiare le migliori iniziative attuate nel 2022. La scadenza del bando è stata prorogata al 30 giugno.

La partecipazione al bando “Pro Volontariato 2023” comporta l'invio all'indirizzo email fondazionerdf@yahoo.com di due documenti: a) la relazione sintetica (massimo 1.500 caratteri) illustrativa della propria migliore iniziativa/attività attuata nel 2022, con le relative caratteristiche principali, qualitative e quantitative; b) la scheda con i dati principali del soggetto candidato. Le cinque iniziative giudicate più meritevoli dalla Commissione esaminatrice saranno premiate ciascuna con duemila euro, erogati dalla Fondazione ai rispettivi soggetti attuatori delle stesse. Ogni proponente può presentare un'unica candidatura.

L'iniziativa/attività oggetto del bando-concorso deve essere stata attuata nel 2022 in uno dei seguenti settori: 1) assistenza e sicurezza sociale (interventi a beneficio di individui svantaggiati per condizioni fisiche o mentali o sociali o economiche, quali disabili, emarginati, poveri, minori abbandonati, ex carcerati, migranti in gravi difficoltà); 2) integrazione e sviluppo sociale (interventi che favoriscono l'inclusione sociale, l'integrazione e l'autonomia economica di soggetti svantaggiati, per mezzo del lavoro, la continuità degli studi, …). 3) promozione di iniziative culturali svolte da enti che promuovono i diritti sociali e l’inclusione degli svantaggiati.

La valutazione dell'iniziativa/attività 2022 presentata dal candidato si baserà su criteri quantitativi e qualitativi. Il giudizio della Commissione esaminatrice è insindacabile. Il termine ultimo per la presentazione della candidatura, con relazione e scheda, è il 30 giugno 2023. Le modalità del bando sono precisate sul nuovo sito della Fondazione, il cui indirizzo web è www.fondazionerivieradeifiorionlus.it.

La Fondazione comunitaria della Riviera dei Fiori Onlus, presieduta da Marco Canova, è stata costituita nel 2006 dalla Compagnia di San Paolo, che ne ha anche sostenuto generosamente l'attività.