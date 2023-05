Target: Cino Canestrelli, forno ricco di specialità locali

L’azienda Cino Canestrelli nasce dalla passione del titolare per i prodotti tipici locali che gli viene tramandata dalla sua famiglia. Oggi al suo fianco ci sono suo figlio e sua nuora Jessica Margani, che riescono con impegno e professionalità a gestire il forno.

I gusti nel corso degli anni sono cambiati notevolmente, prima si producevano solamente i canestrelli classici, oggi invece l’azienda produce venticinque diversi tipi di canestrelli: noci, funghi, finocchio, peperoncino, cereali, curcuma, pizzaiola, borragine, paté di olive, pomodoro, rosmarino, cioccolato, rocher e tanti altri.

I canestrelli dell’azienda Cino sono prodotti semplici, gli ingredienti sono la farina, l’olio extra vergine d’oliva, l’acqua, il sale e il lievito di birra. I prodotti che il forno produce ormai da diversi anni non sono solo i canestrelli ma anche biscotti al burro e al finocchio, gobeletti, crostate, torte, focaccia, pizza margherita, torta verde e sardenaira. Un lavoro molto faticoso quello della famiglia Cino, soprattutto per gli orari, bisogna infatti arrivare in negozio alle cinque del mattino per dare inizio alle varie lavorazioni ma sicuramente è molto gratificante partire da semplici ingredienti e arrivare al prodotto finito.

Con il tempo il forno è riuscito ad avere una crescita organica, soprattutto grazie al famoso “passaparola”, supportato ovviamente da pubblicità e canali social. L’azienda vanta anche diverse collaborazioni con aziende del territorio, i titolari portano infatti i loro prodotti ad Arma, Riva Ligure e ai Ponti di Nava ma hanno richieste anche da grandi città come Milano e Torino. Per far conoscere al meglio i loro prodotti partecipano ogni anno a diverse fiere ed eventi.

(Riprese e montaggio Matteo Giovannini)

I settori della panificazione e della pasticceria sono tra le categorie artigiane rappresentate da Confartigianato Imperia, partner del progetto. Le imprese artigiane da almeno tre anni consecutivi con determinati requisiti possono inoltre ottenere il marchio riconosciuto da Regione Liguria "Artigiani in Liguria" che permette di ottenere importanti agevolazioni a livello contributivo. Maggiori informazioni alla mail rizzi@confartigianatoimperia.it